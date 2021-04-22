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Gündem Türkiye Anastasiadis’i kendi sözleriyle vurdu
Gündem

Türkiye Anastasiadis’i kendi sözleriyle vurdu

Türkiye Kıbrıs müzakereleri öncesinde BM'ye 2017 tutanaklarını gönderdi. Türkiye'nin gönderdiği belgelerde Rum lider Anastasiadis’in ‘iki devletli çözümü görüşmeye hazır olduğunu’ söylediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 09:52:00 -
Türkiye Anastasiadis’i kendi sözleriyle vurdu

Kıbrıs zirvesi öncesi Ankara'nın BM'ye gönderdiği 2017'ye ait müzakere tutanaklarında Rum lider Anastasiadis'in 'iki devletli çözümü görüşmeye hazır olduğunu' söylediği ortaya çıktı.

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 2017'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yaptığı, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü tartışmaya hazırım" teklifini, Türkiye görüşme tutanaklarını Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderince itiraf etmek zorunda kaldı.

27-29 Nisan tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek gayriresmi Kıbrıs konferansı öncesinde Rum Alpha televizyonuna röportaj veren Anastasiadis, bugüne kadar sarf ettiği, "Ben Türkiye'ye iki devletli çözümden hiç bahsetmedim" sözlerinden çark etti.

Rum lider, BM'nin Türkiye'den, 2017'de İsviçre'deki Kıbrıs konferansında Çavuşoğlu ile yaptığı ve bir süre gizli tutulan görüşmenin tutanaklarını istediğini belirtti. Türkiye'nin kayda aldığı görüşmenin tutanaklarını BM'ye verdiğini anlatan Anastasiadis, "Çavuşoğlu ile görüşmemin kayıtlarını o dönem biz de tuttuk. Bizim kayıtlar ile Türkiye'nin kayıtları örtüşüyor. Bir iki atlama var ama ben Çavuşoğlu ile yaptığım görüşmenin başında uluslararası toplumun ve AB'nin iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini de söylüyorum" diye kendini savundu.

Rum lider Nikos Anastasiadis, 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katıldığı, İsviçre'nin Crans Montana kasabasındaki Kıbrıs Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa görüşme talebinde bulunmuştu.

Rum liderin son anda uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlığa uğrayan konferanstan sonra Türkiye, Kıbrıs sorununda Rumlarla federasyon temelinde müzakere sürecinin sona erdiğini ilan etti. Çavuşoğlu, Rum liderin konferans sırasında özel görüşme istediğini ve "Rum halkı, Kıbrıs Türkleriyle hastanesini bile paylaşmak istemiyor, halkıma federasyonu kabul ettiremem. Seçimlerden sonra (Rum liderin ikinci kez göreve geldiği 2018 başkanlık seçimleri) Kıbrıs'ta iki devletli çözümü müzakere etmeye hazırım" dediğini açıkladı. Anastasiadis ise Çavuşoğlu'na iki devletli çözüm önerdiğini reddetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rum lider aradan geçen sürede, Türklerle siyasi eşitliğin kurulacak federasyonu işlevsiz bırakacağını ileri sürerek, önce gevşek federasyon, ardından kurucu devletlerin yetkilerinin geniş olacağı adem-i merkeziyetçi bir sistem tartışması başlattı. Son dönemde, Kıbrıs müzakerelerine, 2017'de bırakıldığı noktadan federasyon temelinde devam etmek istediğini dile getirmeye başladı.

Ersin Tatar: Kabul etmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'deki garantör ülkelerin de katılacağı gayriresmi zirvede, Kıbrıs sorununa iki ayrı egemenlikte, iki devletli bir çözüm talebinde bulunacaklarını belirterek, geri adım atmayacaklarını ve Rumlarla federasyon müzakerelerine dönmeyeceklerini söyledi. Tatar, Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı yönetimiyle telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmede uzun süredir devam eden federasyon temelli müzakerelerden bir sonuç alınamadığını hatırlattı. Cenevre'deki toplantıda, Kıbrıs sorununda bundan sonra ne konuşulacağının belirleneceğini anlatan Tatar, "Türklerin azınlık olarak görüldüğü herhangi bir yaklaşımın KKTC'ye dayatılmasını asla kabul etmeyeceğiz" dedi. Ersin Tatar, Cenevre'deki konferans öncesinde 26 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.

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Yorumlar

gerçekler

korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak.türksünüz siz tarihe altın harflerle yazılmıssnız.eğilmeyin söyleyin yüzlerine﴾54﴿ Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lütfudur. Allah’ın lütfu geniştir; O, her şeyi bilir.
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