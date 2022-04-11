Türkiye, Almanya’ya yine ihracat rekoru kırdı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2022'de yüzde 20,8 artarak 60 milyar 287 milyon dolara çıktı.

AB ülkelerine yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 artışla 23 milyar 780 milyon 323 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AB ülkelerine sırasıyla en fazla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile çelik ihracatı yapıldı.

İlk çeyrekte AB ülkelerine yapılan ihracatta otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile çelik ihracatının payı yüzde 65 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine 4 milyar 883 milyon 737 bin dolarlık otomotiv endüstrisi, 3 milyar 412 milyon 44 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 3 milyar 192 milyon 702 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 163 milyon 897 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller ve 1 milyar 913 milyon 786 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

En fazla dış satım Almanya'ya yapıldı

AB ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay da ilk çeyrekte yüzde 39,44 oldu.

Türkiye, AB ülkeleri arasında en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat rekor seviyeye ulaştı. İlk çeyrekte Türkiye'nin 78 kentinden ihracatın yapıldığı Almanya'ya yüzde 16,3 artışla 4 milyar 888 milyon 408 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İlk çeyrekte Almanya'ya en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı bu dönemde yüzde 19 artarak 2 milyar 202 milyon 240 bin dolara yükseldi.

İstanbul'u, 611 milyon 351 bin dolar ile Bursa, 410 milyon 521 bin dolar ile İzmir ve 279 milyon 887 bin dolar ile Kocaeli izledi.





