Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur maçları bugün başlıyor. Filenin Sultanları ilk maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Son 16'ya grup lideri olarak kalmayı başaran A Milli Kadın Voleybol takımımız 2. tur ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Almanya maçı öncesi voleybolseverler Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına cevap arıyor.

Filenin Sultanları B grubunda oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak grup lideri olarak 2. tura yükselmişti.Millilerimiz burada F grubunda yer aldı.F grubunda rakiplerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada oldu.

Grupta oynanacak olan Türkiye - Almanya maçının detayları belli oldu.İşte kritik maçın merak edilen detayları..

Türkiye - Almanya maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye ve Almanya arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Salı (bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.Mücadele TRT Spor kanalından naklen yayınlayacak.



