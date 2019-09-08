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Türkiye-Almanya siyasi istişareleri 9 Eylül’de Berlin’de gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Almanya siyasi istişarelerinin, 9 Eylül 2019 tarihinde, Berlin’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

08 Eylül 2019 Pazar 12:00
Türkiye-Almanya siyasi istişareleri 9 Eylül’de Berlin’de gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Almanya siyasi istişarelerinin, 9 Eylül 2019 tarihinde, Berlin’de gerçekleştirileceğini duyurdu.


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Almanya siyasi istişarelerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Andreas Michaelis başkanlığındaki heyetler arasında, 9 Eylül 2019 tarihinde, Berlin’de gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu istişarelerde, ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanı sıra, özellikle Almanya’nın 2020 yılında AB Dönem Başkanlığını devralacak olması bağlamında AB üyelik sürecimiz de ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Yardımcısı Kaymakcı ayrıca, Federal Meclis AB İşleri Komisyonu Başkanı ve üyeleri, parlamenterler, diğer resmi kurum yetkilileri, basın mensupları, düşünce kuruluşları, iş insanları ve Almanya’yla ilişkilerimizin en önemli boyutlarından birini oluşturan Almanya’daki Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:00
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