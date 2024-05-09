Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

9. Yargı paketine göre; Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

AJANLIK HEVESLİLERİ RAHATSIZ OLDU

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

Ancak bu paketten rahatsız olanlar da var. Başta Nevşin Mengü:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mengü: “9. Yargı paketini dikkatle ele alsınlar. Yeni yargı paketinde sosyal medya aracılığı ile Türkiye aleyhine propaganda yürüten etki ajanlarına yönelik düzenleme de yer alacak. Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlara alan açanlar etki ajanı kapsamına girecek…” diyerek etki ajanlığı ve ülke aleyhine kara propaganda yapanların ağzı ile yargı paketini canlı yayında böyle eleştirdi.