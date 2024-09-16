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Medya Türkiye, ahlaki ve vicdani bir felaketle karşı karşıya! Manevi bir temizlenmeye ihtiyaç var
Medya

Türkiye, ahlaki ve vicdani bir felaketle karşı karşıya! Manevi bir temizlenmeye ihtiyaç var

Yeniakit Publisher
2024-09-16 12:35:00 - 2024-09-16 11:24:40
Türkiye, ahlaki ve vicdani bir felaketle karşı karşıya! Manevi bir temizlenmeye ihtiyaç var

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Tekirdağ’da yaşanan Sıla bebek olayıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Aytuğ, Sıla bebeğin maruz kaldığı vahşetin, ülkede giderek büyüyen bir ahlaki çöküşün göstergesi olduğunu belirtti. Medyanın Sıla bebek olayını yeterince gündeme getirmediğini ifade eden Aytuğ, toplumun ahlaki ve vicdani bir felaketle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Yüksel Aytuğ, Türkiye’nin manevi bir temizlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirttiği yazısında şunları dile getirdi:

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Tekirdağ’da yaşanan Sıla bebek olayıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Aytuğ, Sıla bebeğin maruz kaldığı vahşetin, ülkede giderek büyüyen bir ahlaki çöküşün göstergesi olduğunu belirtti. Medyanın Sıla bebek olayını yeterince gündeme getirmediğini ifade eden Aytuğ, toplumun ahlaki ve vicdani bir felaketle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Yüksel Aytuğ, Türkiye’nin manevi bir temizlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirttiği yazısında şunları dile getirdi:

"Eğer Narin olayı yaşanmasaydı, bugün çok daha büyük bir öfke ile sadece Sıla bebeği konuşuyor olacaktık. Ama artık memlekette ne yazık ki bir vahşet, diğerini gölgeliyor.

Tekirdağ'da annesinin komşuya bıraktığı "2 yaşındaki" Sıla bebek, tecavüze uğradı. Anne, olayı sakladı ama bebeğin durumu ağırlaşınca üç gün sonra "Televizyon ünitesinden düştü" yalanıyla hastaneye başvurdu. Bu arada bebeğin delil içeren giysilerini de çöpe atmayı ihmal etmedi. Neyse ki işlerini özenle yapan doktorlar sayesinde gerçek anlaşıldı.

Bebeğe yapılanlara mı, yapanların da çocuk olmasına mı, yoksa annenin vicdansızlığına ve şuursuzluğuna mı isyan edeyim bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da bu dünyanın, sadece iyi yürekli masumların geriye kalacağı bir Nuh Tufanı'na acil ihtiyaç duyduğu..."

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