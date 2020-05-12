Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir cenaze töreni ile hastaneyi hedef alan iki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastane ile Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine bu sabah düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek ramazan ayında ve Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, sivilleri ve içerisinde yenidoğan ünitesi de bulunan bir hastaneyi hedef alan bu alçakça saldırıları kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilekleri iletildi.

Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmıştı.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ise 13 sivil yaşamını yitirmişti.



