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Dünya 'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız
Dünya

'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız

Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 22:45:00 -
'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız

Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yeni bir sınır ötesi askeri harekat yapmayı planlıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 2016'dan beri Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı üç askeri harekat düzenledi.

Suriye'deki silahlı rejim muhaliflerine yakın kaynaklar, Türkiye'nin muhtemel bir askeri harekata hazırlık için Suriyeli müttefiklerine askeri malzeme gönderdiğini ve Suriyeli muhaliflerin yeni bir harekatta hedef alınması beklenen bölgelere doğru konuşlandırıldığını ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını belirten Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Binbaşı Youssef Hamoud, "Askeri harekatın ilanından önce tam teyakkuz durumuna geçiş için kısa bir zamana ihtiyaç var" dedi.

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