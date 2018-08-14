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Türkiye ABD'nin dolar oyununu bozuyor

ABD tarafından Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıya karşı Merkez Bankası, BDDK, SPK ve BTK hamle üstüne hamle yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 07:48
Türkiye ABD'nin dolar oyununu bozuyor

ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı, kurumlarımız dört koldan harekete geçti. Oyunun bozulup döviz piyasasındaki yükselişin önüne geçmek için ekonomik seferberlik ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin yaptırımlarına karşı "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz", Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Kurumlarımız aksiyon planı yaparak uygulamaya geçti" sözleri üzerine; Merkez Bankası (MB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla Türk Lirası ve döviz likidite yönetimi alanlarında bir dizi tedbiri hayata geçirdi.

MB'den dün önemli iki açıklama geldi. MB ilk olarak döviz piyasalarındaki oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için kapsamlı bir önlem paketi açıkladı. Daha sonra TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 baz puan indirdi ve piyasaya likidite sağladı.

ESNEKLİK SAĞLANDI

MB'nin aldığı tedbirler şöyle: 4 Bankaların döviz depo limitleri 7.2 milyar euro seviyesinden 20 milyar euroya çıkarıldı. 4 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecek. 4 Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6-10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecek. 4 Bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabilecek. 4 MB döviz depo piyasasındaki aracılığa yeniden başlayacak. 4 Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek, kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebilecek.

BDDK: Yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu.

SPK: Sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, yalan, yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin yerine getirileceğini duyurdu.

BTK: Kurum tarafından, sosyal medyada 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrileceği' ve 'Dolar kurunun sabitleneceği' iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.

MÜDAHALE SÖZLÜĞÜ

DENİZ DEPOSU: Geçici bir süre için döviz likiditesi ihtiyacı olan bankalar ile döviz likiditesi fazlasına sahip bankalar arasında, Merkez Bankası garantörlüğünde belirli bir faiz ve vadeyle yapılan işlemlerdir.

SWAP: İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

MALİ KURAL: Mali kural, kurallara bağlı maliye politikası söz konusu olduğunda uygulanacak maliye politikasının esneklik limitlerini belirleyen kurallara verilen isim.

VATANDAŞ DÖVİZ BOZDURDU
Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar yastık altındaki dövizlerini bozdurmak için döviz bürolarında kuyruk oluşturdu..

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 07:48
  1. dolar
  2. ekonomik saldırı

YORUM YAZ

  • Necmi GüzelNecmi Güzel21 dk önce
    Haydi dolar şimdi bittin işte Kararları hükümetimiz peş peşe alıyor.Bugün Dolar4.500 Kadar düşer.
  • Leyla CanLeyla Can27 dk önce
    Nasıl bozuyor onu anlayamadım Dolarşimdi döviz büfesinin önünden gectim. Dolar 7.100ya satılıyor. . 6.95Oliraya alınıyor. Ben bu işi anlıyamadım. Nasıl bozuluyor bu iş.
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