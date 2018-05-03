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Türkiye; ABD ve Batı'yı köşeye sıkıştırdı

Sözde "müttefik" Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD’ye silah sevkiyatını adım adım takip eden Türkiye, kanıt dosyalarını sahadaki gelişmelere göre güncelliyor. Bu durum, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeleri, terör örgütleri konusunda "köşeye sıkıştıran hamle" olarak nitelendiriliyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:04
Türkiye; ABD ve Batı'yı köşeye sıkıştırdı

Suriye PKK'sına ilişkin diplomatik çabalar sonuç vermeye başladı. Türkiye'nin uluslararası platformlarda ısrarla ve belgeleriyle gündeme getirdiği "PYD/YPG, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıdır" savı karşısında Batılı 'müttefiklerin' söylemlerinde değişim yaşanmaya başlandı.

SAVUNAMAZ HALE GELDİLER

Kısa bir süre öncesine kadar PYD/YPG'yi 'terör örgütü' olarak görmeyen bazı ülkeler, Ankara'nın ortaya koyduğu sayısız kanıtlarla teröristleri savunamaz duruma geldi. Kaynaklar, basına kapalı görüşmelerde muhatapların, örgütü eskisi gibi savunamadıklarını, önlerine konulan belgeleri görünce "PYD/YPG terör örgütü değil" diyemediklerini ve sözkonusu yapının PKK'nın uzantısı olduğunu kabullenmeye başladıklarını belirtiyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ankara ziyaretinde de bu belgeler masaya konuldu. Masada durum buyken sahada ise görüntü başka. Terörist örgüte silah ve mühimmat başta olmak üzere her türlü destek devam ediyor.

KANIT DOSYASI KABARDI

Ankara, PYD/YPG'ye verilen silah ve mühimmat desteğine ilişkin kanıt dosyasını sahadaki gelişmelere göre sürekli güncelliyor. Bu yüzden 'PYD dosyası' hayli kabarmış durumda. Artan tehdit algısına karşı Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak Türkiye'ye karşı F-35 savaş uçağı ambargosu uygulama sinyali veren ABD, her şeye rağmen Suriye PKK'sını desteklemeyi sürdürüyor. ABD'nin ardından şimdi de PKK/PYD için Fransa önemli bir destek kapısı haline gelmiş durumda. Fransız askerleri Fırat'ın batısındaki Münbiç'te sık sık devriye atmak suretiyle PYD'li teröristlerin korumalığını üstleniyor.

ANKARA FIRSAT TANIYOR

Önümüzdeki süreçte Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç temaslarının artması bekleniyor. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ilk teması Brüksel'de kuran Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mekanizmaların işlemeye başlayacağını söyledi. Bu ilk temasın hemen ardından da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerikalı muhatabı Joseph Dunford ile telefonda görüştü. Suriye PKK'sının terör faaliyetleri bu görüşmede de masaya yatırıldı. Teröristlerin Münbiç'i terk edeceğine dair verdikleri sözleri tutmaları konusunda müttefiklerine fırsat tanıyan Ankara Münbiç'in dışında Fırat'ın doğusundaki adımları da dikkatle takip ediyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 07:04
  1. Ankara
  2. abd
  3. pkk
  4. terör örgütü
  5. PYD
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