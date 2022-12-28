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Ekonomi Türkiye, ABD ile yaşanan F-35 savaşını bu şekilde kazanabilir! Arda Mevlütoğlu müthiş detayı açıkladı
Ekonomi

Türkiye, ABD ile yaşanan F-35 savaşını bu şekilde kazanabilir! Arda Mevlütoğlu müthiş detayı açıkladı

Havacılık ve savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 gerilimine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mevlütoğlu, ABD'nin geçmişte Pakistan'a benzer sorunlar çıkardığını ve devamında oluşan hukuki süreçte kazanan tarafın İslamabad yönetimi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:44:00 -
Türkiye, ABD ile yaşanan F-35 savaşını bu şekilde kazanabilir! Arda Mevlütoğlu müthiş detayı açıkladı

ABD, Türk Hava Kuvvetleri için ürettiği F-35 tipi savaş uçaklarını hangarda muhafaza ettiği gerekçesiyle kira bedeli talep etti.

Ankara, proje için ödenen 1.4 milyar doların iadesinin yanında Türk firmaların projede verilen taahhütlerle yaptığı yatırımlardan kaynaklanan zararın tazminini veya parça alımının devamını istiyor.

Bu gerilime ilişkin konuşan Havacılık ve savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, Türkiye'nin F-35'ler konusunda elinin güçlü olabileceğini söyledi.

Mevlütoğlu'nun değerlendirmeleri şu şekilde:

ABD'nin, Türkiye için üretilip teslim edilmeyen 6 F-35 için depolama masrafı talep ettiğine dair haberler, Pakistan F-16 olayını hatırlattı.

ABD, teslim etmediği 28 F-16'nın depo ve bakım masraflarını Pakistan'dan talep etmişti. Bu, Pakistan'da sert tepkilere neden olmuştu.

Dönemin Pakistan Başbakanı Benazir Bhutto'nun yoğun lobi faaliyetleri sonucu, Senatör Brown'ın başını çektiği bir grup Kongre üyesi, bir tasarı hazırlayarak bakım masraflarının talep edilmesini geri çektirdi ve F-16'lar için ödenen paranın iadesini sağladı.

Pakistan - F-16 olayı bizim için emsal teşkil edebilir. İyi çalışılması gerekir diye düşünüyorum.

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Yorumlar

Mertcan

Arda Bey'in bu çağrısı hükümet tarafından dikkate alınmalıdır. Çok önemli bir detayı gündeme getirmiş. Bu arada S-400'leri boşuna aldık. Ama bir yandan da savunma sanayii alanında bazı adımlar atmamız için itici güç oldu.
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