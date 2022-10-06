Türkiye - ABD Dünya Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman ve hangi kanalda?
2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmaya hak kazanan Filenin Sultanları son 16 turu 3. maçında ABD ile karşılaşacak.
2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmaya hak kazanan Filenin Sultanları son 16 turu 3. maçında ABD ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol takımımız 2022 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda çıktığı iki maçıda kazanmayı başardı.
Filenin Sultanları son 16 turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 ikinci maçta ise Kanada'yı yine anı skorla 3-0 yenerek çeyrek finale kalmaya hak kazandı.
Çeyrek finale kalarak ilk 8'e girmeyi garantileyen Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde bu başarıyı ikinci kez yakalıyor.Millilerimiz 2010 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlamıştı.
Filenin Sultanları son 16 turu 3. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.Peki Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - ABD voleybol maçı 7 Ekim Cuma günü saat 18.30'da oynanacak.Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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