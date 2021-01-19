  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye-ABD arasında yeni dönem
Aktüel

Türkiye-ABD arasında yeni dönem

Türkiye ile ABD kültür varlıklarının korunması alanında önemli bir iş birliğine imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:09:00 -
Türkiye-ABD arasında yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve Türkiye'nin kültür mirasının korunmasına katkı sağlanması amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan anlaşma ile sergiler gibi özel izine tabi durumlar hariç, her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklanacak.

Törende konuşan Bakan Ersoy, "İnşallah Türkiye ve Amerika arasında kültürel diplomasinin daha güçlü işlediğini göreceğiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan teklifi duyunca sert konuştu!
Siyaset

Erdoğan teklifi duyunca sert konuştu! "Nasıl anlarsa anlasınlar"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-8 Ekim olayları hakkında Batı kamuoyuna bilgilendirilmesi teklifini reddettiğin..
Terör sevici HDP'li Bilgen'den yeni parti sinyali
Gündem

Terör sevici HDP'li Bilgen'den yeni parti sinyali

Terörle arasına mesafe koymayan terör sevici HDP'nin eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiya..
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla bazı cadde ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay