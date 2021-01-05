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Spor Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Fas ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi
Spor

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Fas ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:12:36 -
Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Fas ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi


ESKİŞEHİR (AA) - 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın bugün Fas ile yapacağı ikinci hazırlık maçı iptal edildi.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonya maçı hazırlıkları kapsamında Fas ile 2 hazırlık maçı planlandıklarını, konuk ekiple Porsuk Spor Salonu'nda dün yaptıkları ilk karşılaşmayı 27-25 kazandıklarını hatırlattı.

Şentürk, bugün yapmayı planladıkları Fas hazırlık maçını, oyuncularının dinlenebilmesi için iptal ettiklerini söyledi.

Türkiye, yarın saat 19.00'da 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 3. maçında Polonya ile karşılaşacak.

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