Türkiye 6 ülkeden biri olacak! Seri üretime geçilecek, Türkler geliştirdi

Coğrafi bilgi sistemi amaçlı santimetre hassasiyetinde konum verisi toplamayı sağlayan cihaz geliştiren ODTÜ mezunu bir grup genç girişimci, özellikle savunma, enerji ve tarım sektöründe devrime hazırlanıyor.

Türk mühendisler imza attı

Geodo Teknoloji Kurucu Ortağı Efe Kart, "Ülkemizde yüksek oranlı yerli geliştiricisi bulunmayan santimetre hassasiyetinde endüstriyel GPS geliştirdik. Ürünümüzün tarım, savunma, enerji gibi harita tabanlı işlem yapan, veri toplayan, her sektörde kullanım alanı mevcut" dedi.

Yalnızca 6 ülke sahip

Başkan Erdoğan tarafından daha önce açıklanan Milli Uzay Programı'nda üçüncü hedef olarak yer alan bölgesel konumlama sistemi kurulması noktasında özel sektör çalışmalarını hızlandırdı. Erdoğan, Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirileceğini, sivil ve askeri amaçlı navigasyon ihtiyaçları için kullanılan bu uydu teknolojisine dünyada yalnızca 6 ülkenin sahip olduğunu belirtmişti.

"Seri üretime geçilecek"

TÜBİTAK ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) destekleriyle ürünlerini geliştiren Geodo Teknoloji'nin Kurucu Ortağı Efe Kart, "Şuanda cihazımızı seri üretime hazırlıyoruz. Ülkemizde yüksek oranlı yerli geliştiricisi bulunmayan santimetre hassasiyetinde endüstriyel GPS diyebileceğimiz bir ürün. Biz de bunu geliştirerek öncelikli bölgesel ve ulusal ardından da globalde ülkemize katma değer yaratmak ve herkesin bildiği bir markaya dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"Cihaz santimetre hassasiyetinde"

Cihazlarının santimetre hassasiyetinde dünyada örneği bulunmayan bir GPS ürünü olduğunu ifade eden Kart, "Saha çalışmaları, otonom araçlar ve yüksek hassasiyete ihtiyaç duyulan sektörler için temel bir ürün. Tarım, savunma, enerji gibi harita tabanlı işlem yapan, veri toplayan, her sektörde kullanım alanı mevcut" diye konuştu.

Öte yandan şirketin bir diğer Kurucu Ortağı Eniscan Bubik ise, "Cumhurbaşkanımızın uzay programını açıkladığında üçüncü bahsettiği madde tam olarak bizim şu an yaptığımız şey, hali hazırda zaten geliştiriyorduk şimdi çalışmalarımızı hızlandırdık" diyerek, şunları söyledi,

"Konum dediğimiz noktada savunma ve enerji gibi stratejik önem barındıran sektörlerde bu verilerin yurtdışındaki işletmelerce kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir bilgimiz yok ama kullanılma ihtimali bulunuyor. Herhangi bir kritik durumda, olası bir savaş durumunda bizim elektrik dağıtım envanterlerimizin yerini bilen veya daha stratejik öneme sahip bu tarz kurumların yerlerini bilen bir düşmanın doğrudan saldırısına maruz kalabiliriz. Biz şimdi bu verilerin devletimizle birlikte yapacağımız anlaşmalarla birlikte oldukça güvenli veri tabanlarında tutulması için çalışmalar yapacağız."

Yer altı haritaları çıkarılıyor

Geliştirdikleri cihazı bir radar ürünü ile birlikte kullandıklarında su boruları, elektrik kabloları, doğalgaz boruları, telekomünikasyon kabloları gibi tüm yer altındaki varlıkların konumlarını santimetre hassasiyetinde dijital olarak tutabildiklerini ifade eden Bubik, EPDK için hazırladıkları çalışmanın da haziran 2022'de tamamlanacağını söyledi.

Bubik , "Yer altı haritalarını çıkararak özellikle dağıtım şirketleri için hata payını sıfıra indirerek doğru bir coğrafi bilgi sistemine sahip olmalarını sağlayacağız" dedi. Bubik, cihazın tarım sektöründeki kullanım alanıyla ilgili ise, "Tarım sektöründe otomatik dümenleme olarak geçen bir teknoloji var. GPS tabanlı sizin hiçbir etkinizin yani yönlendirmenizin olmadığı bir sistem. Traktörlere bunu takıyoruz ve traktör tamamen kendi kendine tüm tarlayı en verimli şekilde işliyor. Burada yüzde 20 kadar bir verimlilik de sağlanıyor. Ayrıca dronelara bu ürününün takılması ile birlikte dronelerın santimetre hassasiyetinde bir sürü halinde ya da tekil ilaçlama analiz gibi süreçlerinde en doğru veriye ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi.