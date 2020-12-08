  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı
Sağlık

Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı

Çinli Sinovac şirketinin ürettiği ve Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği koronavirüs aşısının ilk testlerinde yüzde 97'ye kadar etkili olduğu açıklandı. Açıklamayı, aşıların ilk partisini teslim alan Endonezyalı Bio Farma yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:54:00 -
Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı

Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşısının Endonezya'daki denemelerinden ilk sonuçlar açıklandı.

Endonezya Devlet İlaç Kurumu Bio Farma, aşının ilk testlerinde yüzde 97'ye kadar etkili olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, bu etkinlik oranına 1600 kişide yapılan ilk klinik denemeler sonucunda ulaşıldığı belirtildi. Bu sonuçlar, Çin aşısının Faz-3 deneylerinde açıklanan ilk sonuçlar olma özelliği taşıyor. Aşı, Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da deneniyor.

Bio Farma, Endonezya'da yerel olarak Sinovac aşısının dozlarını üretiyor. 

Türkiye, Çinli firmadan 50 milyon doz aşı siparişi vermişti. 10 milyonluk ilk partinin 11 Aralık'ta gelmesi bekleniyor. Aşı, Türkiye'de aralık ayının sonunda, sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubundakilere vurulacak.

Aşının Türkiye'de de devam eden Faz-3 sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı
Medya

CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı

Ahmet Hakan, CNNTürk'ü boykot kararı alan ve hiçbir CHP'linin kanala çıkmasına izin vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı y..
'İktidar olacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu yine 'error' verdi!
Siyaset

'İktidar olacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu yine 'error' verdi!

Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hükümeti düşürüp iktidar olacağız' şeklindeki açıkl..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay