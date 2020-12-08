Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı

Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşısının Endonezya'daki denemelerinden ilk sonuçlar açıklandı.

Endonezya Devlet İlaç Kurumu Bio Farma, aşının ilk testlerinde yüzde 97'ye kadar etkili olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, bu etkinlik oranına 1600 kişide yapılan ilk klinik denemeler sonucunda ulaşıldığı belirtildi. Bu sonuçlar, Çin aşısının Faz-3 deneylerinde açıklanan ilk sonuçlar olma özelliği taşıyor. Aşı, Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da deneniyor.

Bio Farma, Endonezya'da yerel olarak Sinovac aşısının dozlarını üretiyor.

Türkiye, Çinli firmadan 50 milyon doz aşı siparişi vermişti. 10 milyonluk ilk partinin 11 Aralık'ta gelmesi bekleniyor. Aşı, Türkiye'de aralık ayının sonunda, sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubundakilere vurulacak.

Aşının Türkiye'de de devam eden Faz-3 sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.