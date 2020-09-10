Türkiye 4 koldan atağa kalktı! İnsansız ordu kurulacak

İnsansız teknoloji için tüm dünyada şirketleri önemli bir çalışma yürütüyorlar. Geleceğin teknoloji dünyasında önemli bir konumda yer almak isteyen Türkiye’de de ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), ROKETSAN ve HAVELSAN gibi savunma sanayiinin önde gelen şirketleri bu alanda önemli çalışmalara imza atıyor.

HAVELSAN ev sahipliğinde düzenlenen Otonom Destekli Çok Katmanlı Harp konulu "Teknoloji Sohbetleri" etkinliğinde HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın yürüttüğü projeler ele alındı.

Yazılım tabanlı çözümlere ağırlık veren HAVELSAN, geliştirdiği özgün sistem, çözüm ve yazılımlar ile hava ve karanın yanı sıra su üstü ve su altı platformlarına yönelik olarak da birbiriyle iletişim kurabilen ve ortak görev gerçekleştirilebilen sistemleri geliştirmek için önemli projeler üzerinde çalışıyor.

HAVELSAN sensör ve özel yazılıma sahip ve birçok farklı görevi otonom şekilde icra edebilecek insansız kara aracını bu yıl kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyor.

Çok katmanlı harp alanında da çalışmalar yürüten HAVELSAN, birbiriyle entegre halinde çalışabilen, birden fazla görev icra edebilen, merkezi kontrol sistemine sahip sistemleri gündemine alan HAVELSAN, ‘dijital asker’ denilen insansız sistemlerden "dijital birlikler" oluşturmayı hedefliyor.

İnsansız sistemler alanında faaliyet gösteren diğer bir kuruluş ASELSAN, geliştirdiği merkezi kontrol sistemine sahip ve üzerinde farklı faydalı yüklü entegre sistemlerle halen güvenlik güçlerine hizmet veriyor.

Otonom olmayan sistemlerin otonom hale dönüştürülmesi için de çalışmalar yürüten ASELSAN, artık kullanılmayacak deniz sistemlerine otonom kit entegre ederek tatbikatlarda hedef olarak değerlendirilmesine katkı sağladı. Öte yandan tank, bot, gemi sistemlerini de otonom hale dönüştürüp sürü çalışmalarına entegrasyonu da gerçekleştiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtiçi ve yurt dışı operasyonlarda kullandığı akıllı mühimmat ve füze sistemlerinin mimarı ROKETSAN da faaliyet alanını otonom sistemlere kaydırdı.

Geliştirilen füze ve akıllı mühimmatların hedefe hatasız kilitlenebilmesi, gerektiği takdirde hedefler arasında seçim gerçekleştirebilmesi için çeşitli teknolojiler üzerinde çalışan ROKETSAN, algoritmalar geliştirmeye başladı bile. Ayrıca insan beyninden alınan sinyallerle yani düşünce gücüyle otonom sistemin kontrol edilebilmesi için teknoloji geliştirimeleri üzerinde de duruluyor.