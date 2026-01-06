Türkiye 2026’ya rekorla başladı: Erken rezervasyonlar şimdiden 3’e katlandı! Türkiye’ye Rus turist yağacak

Rus Turistlerin 2026 tercihi yine Türkiye oldu. Rus turistlerin 2026 yılı bahar ve yaz sezonu için yurt dışı tatil tercihlerinde Türkiye açık ara ilk sırada yer aldı. Turizm sektöründen alınan verilere göre artan uçuş seçenekleri, yüksek konaklama standartları Rus turistlerin 2026 sezonuna yönelik yurt dışı tatil planlarında rotayı Türkiye’ye çevirmesini sağladı.

Tur operatörleri, erken rezervasyon talebinin pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirirken, yurt dışı turlarda güçlü bir toparlanma eğilimi dikkat çekti.

3 KATINA YAKLAŞTI

2026 sezonuna yönelik erken rezervasyon hacmi, geçen yıla kıyasla yaklaşık üç kat artarken; otel ve konaklama rezervasyonlarında da yıl sonu itibarıyla yüzde 100’e yakın yükseliş kaydedildi.

2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,67 milyona ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Yüksek konaklama standartları ve güçlü uçuş bağlantıları nedeniyle, Türkiye’nin 2026 sezonunda da Rus turistler için ilk tercihi olması öngörülüyor. 2026 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının yüzde 5 ila 10 oranında artış bekleniyor.