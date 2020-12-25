Türkiye, 2020’yi Dergilik’ten takip etti

Platformdan yararlananlar, binin üzerinde içeriği ücretsiz olarak okudu. Dergilik, yılın ilk 11 ayında 60 milyondan fazla yayının okunmasıyla büyük bir başarı ortaya koymuş oldu. Zengin dergi ve gazete içeriği bulunan dijital yayıncılık platformu Dergilik, 2020 yılının büyük kısmını pandemi sebebiyle evde geçiren okurlarından rağbet gördü. İlk 11 ayda 60 milyonun üzerinde yayının okunmasıyla Dergilik büyük bir rekora imza attı.

Milyonlarca makale dinlendi

Platformun aylık okunma sayısı karantina öncesi ortalama 2.5 milyon iken, nisan ayı sonunda bu sayı 5 milyona ulaştı. İndirme oranı yüzde 38, ilk giriş oranı ise yüzde 34 artış gösterdi. Yıl içinde haberler, bilgi yarışması ve sesli makale özelliklerini hayata geçiren Dergilik’e ilgi yoğundu. Platform üzerinden toplam 2 milyon sesli makale dinlendi. Pandemi döneminde Dergilik’teki yayınların birçoğunu ücretsiz sunarak okurlardan teveccüh gördüklerini belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şu ifadeleri kullandı:

Yepyeni bir deneyim

“Yerli ve yabancı binlerce yayının bulunduğu Dergilik uygulamamız Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital platformlarından biri. Son olarak uygulamaya eklediğimiz haberler ve sesli makale özelliklerini de hayata geçirerek kullanıcılarımıza yepyeni bir deneyim sunduk. Kısa sürede 2 milyona yakın sesli makale dinlenmesi bize ne kadar inovatif bir karar aldığımızı gösterdi. Salgın sürecinde kullanıcılarımızın evde keyifli vakit geçirmeleri için belirli yayınları ücretsiz olarak okunmaya açtık. Normalde bir saat olan okunma süresi yedi saate kadar çıktı. 11 ay sonunda toplam okunan yayın sayısı ise 60 milyonun üzerine çıktı.”