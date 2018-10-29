THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Türkiye 2019 yılında ihracatla büyüyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın onaylanmasına ilişkin karara göre, gelecek yıl ekonomik büyümenin özellikle mal ve hizmet ihracatı kaynaklı olması tahmin edilirken, göreceli olarak azalmakla birlikte tüketimin büyümeye pozitif katkısının devam etmesi öngörülüyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:00
Türkiye 2019 yılında ihracatla büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programına göre, gelecek yıl ekonomik büyümenin özellikle mal ve hizmet ihracatı kaynaklı olması tahmin edilirken, göreceli olarak azalmakla birlikte tüketimin büyümeye pozitif katkısının devam etmesi öngörülüyor. Programda Türkiye’de 2018 yılı sonu itibarıyla 39,2 milyon yabancı turist, 32,3 milyar dolar turizm geliri, 2019’da ise 41,5 milyon yabancı turist ve 35,2 milyar dolar turizm gelirine ulaşılacağı tahminine yer verildi.

TÜBİTAKAr-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak tahsis edilirken, TCDD hızlı tren yatırımları için 3,5 milyar liralık harcama yapılması öngörüldü. Programda, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı belirtildi.

Gayrimenkul Değerleme Sistemi geliştirilecek

Cumhurbaşkanlığı programında, sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle tarımsal işletmelerde ölçeklerin büyütülmesi, arazi bankacılığı dahil çeşitli modellerle atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Programında ayrıca kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamalarının etkililiğini artırmak ve piyasanın daha sağlıklı işlemesini sağlamak üzere objektif ölçütlere dayalı bir Gayrimenkul Değerleme Sistemi’nin geliştirileceğine yer verildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:00
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  2. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
  3. Resmi Gazete
  4. turizm geliri
  5. TÜBİTAK
  6. Ar-Ge projeleri
  7. TCDD hızlı tren
  8. TCDD
  9. Cumhurbaşkanlığı programı
  10. Gayrimenkul Değerleme Sistemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İman esaslarından biri de ahirete imandır
    1. İman esaslarından biri de ahirete..
    2. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü..
    3. Laiklik üzerine
    4. Endonezya'da yolcu uçağı düştü! Kimse..
    5. Albayrak'tan derbi öncesi dua "Kurban..
    6. Kartal evinde moral arıyor! Muhtemel..
    7. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Yurt..
    8. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    9. Kars valisi kim oldu?
    10. Taksim'de hareketli anlar!
    11. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza, 3 ölü 3..
    12. ABD’ye çay ihracatı artacak
    13. Dünya gözünü buraya çevirdi Uçuş..
    14. Türkiye 2019 yılında ihracatla büyüyecek
    15. 20 terörist öldürüldü
    16. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Ülke..
    17. Ankaragücü oyuncusu Özer'in galibiyet..
    18. Aydın'da genç Ümit'in feci ölümü!
    19. İlham Aliyev: Türkiye dünyanın öncü..
    20. Ahmet Amca’yı rahmet ve dualarla..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat
    Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat