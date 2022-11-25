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Teknoloji Türkiye 2 ATAK daha teslim etti
Teknoloji

Türkiye 2 ATAK daha teslim etti

Türk savunma sanayi devlerinden TUSAŞ, 2 T129 ATAK helikopterini daha Filipinler'e teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 11:51:00 -
Türkiye 2 ATAK daha teslim etti

İlk Atak helikopteri ihracatını Filipinler'e gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS), iki helikopteri daha şirketin tesislerindeki test süreçlerini tamamlayarak Filipinler'e gönderdi.

"Faz II" altyapısıyla üretilen T129 Atak helikopterlerinin Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından kabul testleri başladı. Kabul testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatın 3 Aralık 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Sözleşme kapsamında, Filipinler Hava Kuvvetlerine toplam altı teslimat gerçekleştirecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, üçüncü ve dördüncü helikopterleri Filipinler’e gönderdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, kalan iki helikopterin teslimatını ise 2024 yılı içinde gerçekleştirecek.

Sıcak hava-yüksek irtifa özelliğiyle sahada kendini kanıtlayan, dünyanın en iyi taktik, keşif ve taarruz helikopterleri arasında yer alan T129 Atak Helikopteri, yüksek yerlilik oranıyla silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerine katkı sağlıyor.

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