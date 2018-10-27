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Türkiye 153 ülkeye makarna ihraç ediyor

Türkiye, 2018 yılının Ocak – Eylül döneminde 153 ülkeye makarna ihraç etti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:31
Türkiye 153 ülkeye makarna ihraç ediyor

Türkiye, 2018 yılının Ocak – Eylül döneminde 153 ülkeye 409 milyon dolarlık makarna ihraç etti. Makarna ihracatında ilk 10 ülkenin 6’sı Afrika ülkeleri oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, dünya makarna ithalat pazarının 10 milyar dolara ulaştığını, Türkiye’nin 2018 yılında sağladığı yüzde 15 artış hızını sürdürdüğü takdirde 5 yıl içinde makarna ihracatında 1 milyar dolar barajını aşabileceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:31
  1. makarna
  2. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci
  3. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
  4. Makarna ihracatı

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