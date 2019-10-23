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Türkiye 14 günde güvenli bölge tezini 4 ülkeye kabul ettirdi

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" için ABD'den sonra Rusya ile de mutabakata varıldı. Türkiye, bu anlaşmalar sonrasında 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine güvenli bölge tezini kabul ettirerek Suriye sınırında 400 kilometrelik güvenli bölgeye sahip oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:31
Türkiye 14 günde güvenli bölge tezini 4 ülkeye kabul ettirdi

ABD ile yapılan görüşme sonrası Türkiye, Suriye'deki terör koridoru yerine oluşturulmasını öngördüğü güvenli bölge tezini harekatın başlamasından itibaren geçen 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine kabul ettirmiş oldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn Türkiye'nin kontrolünde olacak

Fırat'ın batısında halen PKK/YPG'nin bulunduğu Münbiç ve Tel Rıfat konusunda uzlaşma sağlandı. Teröristler bu bölgelerden silahları ile birlikte ayrılacak. Teröristler, 29 Ekim Salı günü saat 18.00'e kadar bölgeyi terk edecek. Böylece Fırat'ın batı yakasında terörist kalmayacak. Fırat'ın doğusunda ise Tel Abyad ile Rasulayn ilçeleri dahil, Barış Pınarı Harekatı ile kontrolü sağlanan alanların dışında kalan bölgeler için anlaşma sağlandı.

Sınırdan 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak. Bu alanın altında bulunan 20 kilometre derinlikten PKK/YPG silahları ile birlikte ayrılacak. Bu bölgelere Rus askeri polisi ve Suriye muhafızları girecek.

Terör örgütü YPG'ye 150 saat süre tanındı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

Teröristlere verilen süre doldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

42 taciz atışı gerçekleşti

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 01:31
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. YPG
  4. PKK
  5. Suriye
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Rusya
  8. İran
  9. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer21 sa önce
    Elbette Türkiye çok yönlü siyasi düşünüyor . Tabii ki kolay değil yedi düvel karşımızda. Ancak keşke teröristker tamamen temizlense idi ne Rus un ne de Amerika’nın sözüne güven olmaz on km az bunun dışında eşkıya çekilmese ne olur . Yine de Türkiye kararlı bu sefer en azından hareket kabiliyetimiz elimizde . Türkiye’nin başarısı için duacıyız
  • Biraz daha uzadiBiraz daha uzadi22 sa önce
    Turkiye Suriye SINIRI biraz KISALIR diye beklerken biraz, 50-60 km daha uzadi.
  • hsnhsn23 sa önce
    valla pek bi başarı yok. türkiye çalıştı. rus ve uşağı esed kazandı. bu da abd yi ve pkk yı hiç izlemiştir bence.
  • TarafsızTarafsız1 gün önce
    Kiminle ne konuşulursa konuşulsun, kim ne alırsa alsın, kim ne verirse versin, kısacası sonuç leyhimize de olsa aleyhimize de olsa biz şundan adımız gibi eminiz; Gazeteniz her durumda sonucu zafer olarak, başarı olarak yazacaktı. 32 Km. derinlik için söylenen sözler aklımızda, şimdi derinlik 10 Km. ye indi oda sadece bizim kontrolümüzde değil, Ruslar ile beraber o hatta devriye gezecekmişiz. Yani ister ABD ile ister Rusya ile olalım aynı çuvala yılanla girmiş oluyoruz. Sayın Erdoğa'ın "Kendi göbeğimizi kesmek, kendi işimizi görmek, 32 km.lik güvenlik hattı vs........ şimdilik olmadı görünüyor....Allah mehmetçiklerimizin ve ülkemizin yardımcısı olsun.
  • mehmet gümüşmehmet gümüş1 gün önce
    Lan Tr denilen bilmem ne! Sen oturmuş olabilirsin ABD ninve Rusyanın kucağına Türk Milleti kimsenin kucağına oturmaz! Ancak senin gibileri oturtturur kucağa.Bu münafık Haber sitesidesenin gibi Vatan hainlerinin yorumunu yayınlar düzgün yaz alçak
  • utanmazlarutanmazlar1 gün önce
    abdyle rusya arasında tost oldular. 32 km nin altında ypg duruyor. biz çekilince geri gelecekler. yazıklar olsun yazıklar.
  • MTurk MTurk 1 gün önce
    Peki şimdi 32 km'lik mesafedeki tüm alana bizim askerlerimiz yerleşti mi?
  • Tr.Tr.1 gün önce
    Amerikanın kucağından inip,Rus ayısının kucağına bindik...Hadi hayırlısı...
  • ugurugur1 gün önce
    bu harita iyi olmamis, cok kücük bölge 30 km olarak Türkiyenin eline gecmis diger 10 km yerlerden pkklilar rahat havan topu vesaire atabilirler... hiccc hiicc iyi olmamis.
  • Tr.Tr.1 gün önce
    Tarihi hata,tarihi yanılgı,tarihi kaypaklık....Her hârekattan sonra daha donanımlı,daha bilgili,daha savaşcı bir pkk türevi karşımıza çıktı.Vakit varken yokedelim.Yarın bu adamlar savaş uçaklarına sahip olunca,böyle giderse olacak gibide gözüküyor.Bu kadar güçlü durumda olamayabiliriz.Evlatlarımız,torunlarımız mezarımıza gelip küfür beddua etmesin.

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