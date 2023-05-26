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Ekonomi Türkiye 11,1 milyon ziyaretçi ağırladı
Ekonomi

Türkiye 11,1 milyon ziyaretçi ağırladı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 22:50:00 -
Türkiye 11,1 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye 2023 yılının ilk 4 ayında toplam 11 milyon 93 bin 247 ziyaretçiyi ağırladı. İlk 4 ayda yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,51 arttı ve 9 milyon 533 bin 933 oldu.

Yurt dışı ikametli vatandaşların Ocak-Mart 2023 dönemi istatistikleriyle birlikte de toplam ziyaretçi rakamı yaklaşık 11,1 milyona ulaştı.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın ilk 4 ayında Rusya Federasyonu birinci oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,94 artış yakalayan Rusya 1 milyon 153 bin 341 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken yüzde 18,74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 17,45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla İran ve İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.

Nisan’da Artış Oranı Yüzde 29,03

Türkiye nisan ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 artış ile 3 milyon 321 bin 824 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye’ye nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 16,72 artış ile Almanya birinci, yüzde 192,48 artış ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 24,16 artış ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi (Birleşik Krallık) takip eden ülkeler sırasıyla Bulgaristan ile İran oldu.
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