Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı! Korona önlemi turiste güven verdi

Yeni Akit Ankara



Türkiye henüz açıklanmayan Ekim 2020 yurt dışı ikametli vatandaş verilerine rağmen 14 milyon toplam ziyaretçi rakamına yaklaştı. Koronavirüs salgınından önceki verilerle kıyaslandığında Türkiye, 2019 yılının 10 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 72,49 azalış yaşadı.



Ekim'de de en çok ziyaretçi Rusya'dan



En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 10 ayda 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 37 bin 293 ile Almanya ikinci, 997 bin 470 ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı Ukrayna ve İngiltere izledi. Rus ziyaretçilerin Türkiye tercihi yine değişmedi ve en çok ziyaretçi sıralamasında Rusya Federasyonu Ekim 2020 döneminde de zirveyi bırakmadı. Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,40 azalışla 1 milyon 742 bin 303 yabancı ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu 489 bin 836 ile birinci sırada yer alırken, 232 bin 729 ile Bulgaristan ikinci, 155 bin 254 ile Ukrayna üçüncü oldu. Ukrayna’yı Almanya ve İngiltere takip etti.



Türkiye'ye en çok giriş yapılan iller



Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da 4 milyon 154 bin 21 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Antalya 3 milyon 99 bin 687 ile ikinci, Edirne 1 milyon 508 bin 542 ile üçüncü oldu. Muğla, Artvin ve İzmir ise sırasıyla ziyaretçilerin Türkiye’ye en çok giriş yaptıkları diğer iller oldu.