"Turkish Stone tanıtımı New York'tan başlayacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "New York'ta mimarların yaptıkları etkinliklere sponsor olacağız. Turkish Stone markasıyla mimarlık ofislerine, kütüphanelerine doğal taş kitaplarımızı koyacağız. İlkini New York'tan başlatacağız." dedi.

Dinçer, sektöre ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de hem blok mermer hem de işlenmiş mermer satışı olduğunu belirtti.

Blok mermer satmanın, ürüne katma değer eklemeden uygun fiyata satmak olmadığının altını çizen Dinçer, dünya üzerindeki birçok ülkenin halihazırda İran, İtalya, Yunanistan, İspanya'dan blok mermer satın aldığını ifade etti.

Dinçer, Türkiye'nin söz konusu pazarlara blok mermer satmadan, işlenmiş mermerle girme şansının olmadığını, blok mermer satılmazsa pazarın kaybedileceğini vurguladı.

Türkiye'de 4 milyar dolar işlenmiş, 3 milyar dolar işlenmemiş mermer satıldığını söyleyen Dinçer, "Mermer, bir sanayi ham maddesi değildir. Bu dekoratif bir yapı malzemesidir. Maksimum derecede satılması gereken bir üründür. Hedefler olmalıdır, işlenip satılmalıdır. Örneğin ABD Kongresi'nde Elazığ vişne kullanıldı, Vatikan'da kullanıldı. Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde kullanıldı. Venedik'teki San Marco Katedrali'nin içinde Marmara mermeri kullanıldı. İtalya yüksek fiyatla satış yapıyor." diye konuştu.

- "Türkiye’de fiyatı en yüksek olan doğal taş Dolamit"

Aydın Dinçer, Türkiye'de mermerde çok ciddi kaynak ve birçok çeşit renk olduğunu, pahalı satılan taşların da bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de fiyatı en yüksek olan taşın Marmara Adası'ndan çıkan Dolamit olduğunu belirtti.

Dinçer, Dolamit'in son 10 senedir blok olarak satıldığı ve son 3-5 yıldır fiyatlarının arttığına dile getirdi.

Türkiye'de çok fazla mermer çeşidi olmasına rağmen Türkiye'nin her taşını İtalya mermeri fiyatına satamayacağına işaret eden Dinçer, Türk mermerinin pazarlaması için mimarlara ve iç mimarlara yönelik tanıtım çalışmaları yapılması gerektiğinin altını çizdi.

- "Maden ihracatı artmıyorsa, bu hemen kötü algılanmamalı"

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, doğal taş ve maden ihracatını artırmanın önemli olduğunu belirterek, "Üretim artıyor, maden ihracatı artmıyorsa bu iyi bir şey de olabilir. Bu, üretilen malzeme Türkiye içerisindeki sanayide kullanılmak üzere işlemden geçiyor demektir ki, daha büyük katma değer sağlayacaktır. Dolayısıyla maden ihracat artmıyorsa, bu hemen kötü algılanmamalı. 'Ürün, ülke içinde sanayide kullanılıyor' olarak algılanmalı." diye konuştu.

Bakır ihracatında geçen yıl yüzde 50 düşüş yaşandığını ifade eden Dinçer, 2017'da 238 milyon dolar olan bakır ihracatının 2018'de 121 milyon dolar olduğunu anımsattı.

Dinçer, şöyle devam etti:

"Neden bu şekilde? Çünkü bir tesis çıkarttığı bakırı artık kendisi işliyor, yani dışarı satmıyor. İşliyor ve sanayide kullanılıyor. Dolayısıyla her ürüne tek tek bakıp incelemek lazım. Doğal taş da yüzde 14 düşüşü var ama diğer madenlerde ve metalik madenlerde üretim arttı ama dünya piyasa fiyatları düştü. Maden ihracatında doğal taş dışında belki de hedef olmamalı. Üretim artırma hedefi olmalı. Kendi sanayilerinizi geliştirirseniz Türkiye'de kullanabiliyor olursunuz."

- "Türk doğal taşını dünyaya tanıtıyoruz"

Aydın Dinçer, son kullanıcıya ulaşmak için "Turkish Stone" ismini öne çıkartmak istediklerini belirterek, mimarlık festivalleri ve tasarım haftalarında, ihtisas fuarları dışındaki mimar ve A plus kategorideki müşteri kitlesinin tasarım haftaları gibi etkinliklerinde sanat fuarlarında yer almak üzere bunu geliştirdiklerini aktardı.

Bir sanat merkezinin Türk mermeri ile kaplanmasının mermer ticareti yapanlara değil, son kullanıcılara yönelik bir tanıtım çalışması olduğunu söyleyen Dinçer, "Mimarlık ofisleriyle yurt dışında New York’ta danışmanlık anlaşması yapıyoruz. New York’taki mimarlarla faaliyetleri içinde yer almak, mimarlık ofislerindeki kütüphanelerde yer almak üzere bir anlaşma yapmak üzereyiz. New York'ta mimarların yaptıkları etkinliklere sponsor olacağız. Turkish Stone markasıyla mimarlık ofislerine, kütüphanelerine doğal taş kitaplarımızı koyacağız. İlkini New York’tan başlatacağız. Biz yoğunluklu kendi bütçelerimizle ilerliyoruz. Türk doğal taşını dünyaya tanıtıyoruz." diye konuştu.

- "Uzay mekiği üretiyorsan bor kıymetli olur"

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, borda 1 milyar dolara yakın ihracat yapıldığını ve bunun sadece 270 milyon dolarının maden sektöründen geçtiğini söyledi.

Geri kalanının kimya sektöründen geçtiğine işaret eden Dinçer, "Madencilik böyle bir sektör. Soda külü tamamı kimyadan geçiyor. İki türlü soda külü üretimi var dünyada biri sentetik biri doğal. Dünyada yüzde 70 sentetik, Türkiye'deki doğal. Bu konuda 'maden ürünüdür' diye bilimsel bir rapor hazırlanıyor. Dolayısıyla maden ihracatına girecek. Madenin ihracatının artması da çok kolay değil. Çünkü biz kil üretiyoruz seramik ihracatı yapılıyor ve seramik ihracat rakamına giriyor. Silis kumu üretiyoruz. O camda kullanılıyor ve cam ihracatına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Dinçer, borun değerli olması için ülke sanayisinin güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

Buna ihtiyaç olması gerektiğini söyleyen Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bor, tekstilde boya sanayinde daha mukavemetli olmasını, yanmaz olmasını, böceklenmiyor olmasını sağlıyor. Bor bir de yakıt değildir, hidrojen yakıttır. Hidrojeni en iyi tutabilen element bor. Dolayısıyla hidrojen yakan araçların piyasada olması gerekir ki bora ihtiyaç olsun. O zaman bor kıymetli olur. Uzay mekiği üretiyorsan, bor kıymetli olur. Seramik bor ile kullanıldı ancak fiyatı yükseldi ancak bunu talep edilecek bir pazarımız var mı? Yok. 5 yerine 6, 6 yerine 7 verecek mi? Bu konuda bilinçli olması lazım. Maden ihracatına değil üretime bakmak gerekir."