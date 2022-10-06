Turkish Airlines Euroleague resmi içerik partneri Castrol EDGE ile ‘Baskıyı Kes’
Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, 2022-2023 sezonunda da Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonlarından Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup’ın resmi içerik partneri olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen rapçilerinden Gazapizm ile yapılan iş birliği sonucunda maçlardaki sporcuların gerçek performansını ortaya çıkaran anlar ile sürekli güncellenecek ‘Baskıyı Kes’ videosu da taraftarlara bütün sezon boyunca Turkish Airlines EuroLeague’in heyecanını yaşatacak.
Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, 2022-2023 sezonunda da Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonlarından Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup’ın resmi içerik partneri olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen rapçilerinden Gazapizm ile yapılan iş birliği sonucunda maçlardaki sporcuların gerçek performansını ortaya çıkaran anlar ile sürekli güncellenecek ‘Baskıyı Kes’ videosu da taraftarlara bütün sezon boyunca Turkish Airlines EuroLeague’in heyecanını yaşatacak.
Spora ve sporcuya verdiği destekle sektörde ayrışan Castrol, 2022–2023 sezonunda da resmi içerik partneri olarak dünyada Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’nden (NBA) sonra en çok ilgi çeken basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague’i desteklemeye devam ediyor.
Castrol EDGE, son beş sezonda üç kez Türk takımlarının şampiyon olduğu ve sporcuların baskı altında gerçek performanslarını gösterdiği Turkish Airlines EuroLeague’in yanı sıra EuroCup’ın da içerik partnerliğini üstlenerek basketbol taraftarlarının coşkusuna ortak oluyor.
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz Castrol EDGE’in Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup’ın resmi içerik partneri olmasına karar verirken izledikleri stratejiyi şöyle açıklıyor: “Yüksek basınçla çalışan günümüz motorlarının ihtiyacı güçlü bir motor yağıdır. Sıvı Titanyum ile güçlendirilmiş Castrol EDGE, yüksek basınç altında şekil değiştirerek daha güçlü olur ve motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Turkish Airlines EuroLeague’deki sporcular da baskı altında en iyi performanslarını göstererek başka bir seviyede oynuyorlar. Sporcuların yanı sıra kenarda oturan ve en kritik anlarda verdiği kararlarla maça doğrudan etki eden koçlar, tribün ya da ekran başında maçın her anını yaşayan taraftarlar ve basketbol severler de en baskılı anlarda gerçek performanslarını ortaya çıkartarak bu muhteşem atmosfere katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden de şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü yağımız Castrol EDGE’in DNA’sının Turkish Airlines EuroLeague ile çok iyi uyuştuğunu düşünüyoruz” diyor.
Gazapizm’den yeni sezona özel şarkı
Castrol EDGE’in 6 Ekim’de başlayacak yeni sezonun heyecanını yansıtmak için Gazapizm iş birliği ile çektiği yeni reklam filmi de basketbol severlerin beğenisine sunuluyor. Turkish Airlines EuroLeague’e özel hazırlanan ve yeni sezonda yayınlanacak reklam filminde Gazapizm’in ‘Sağı Solu Kes’ şarkısı ‘Baskıyı Kes’ mottosuyla uyarlanıyor. Sezonun başlamasıyla yayınlanmaya başlayan reklam filmi, geçen sezona ait baskı altında ortaya konulan gerçek performans anlarından oluşuyor. Reklam filminin seslendirmesi de basketbol severlerin akıllarında yer etmiş birçok maçı anlatan Murat Kosova tarafından gerçekleştiriliyor.
Kampanyanın devamının geleceğine de değinen Tatlısöz, amaçlarının geçen sezon olduğu gibi basketbolun en heyecanlı anlarını taraftarlara ulaştırmak olduğunu ve ‘Baskıyı Kes! Gücü performansa dönüştür!’ mottosuyla hazırlanan videonun bütün sezon boyunca gerçek performansı ortaya çıkaran anlarla sürekli güncelleneceğinin de altını çiziyor.
Reklam Filmi Künyesi
Reklamveren: Castrol Madeni Yağlar A.Ş.
Reklamveren Yetkilisi: Cansu Taç Ekmekçiler, Seda Sarıkaya
Reklam Ajansı: Publicis Groupe Turkey
CCO: Ayşe Aydın
ECD: Mehmet Güney
Kreatif Direktörler: Deniz Çavdar
Yaratıcı Grup Direktörü: Sezgin Rızaoğlu
Yaratıcı Ekip: Hasan Calp, Aytaç Tam, Mert Can Demir
Müşteri İlişkileri Lideri: Gülde Ölemez
Müşteri İlişkileri Ekibi: Nuran Rona, Tuba Azak, Müge Yıldırım, Ayberk Toprak
Strateji Ekibi Lideri: Zeynep Bortaçina
Strateji Ekibi: Berkay Başer, Muammer Nuray
İçerik Lideri: Ergün Erdem
Sosyal Medya Lideri: Oğuz Kocaer
Grafik Ekibi: Tunahan Toprak
Prodüksiyon Lideri: Arzu Köksal
Prodüksiyon Ekibi: Eren Bakırcı, Özlem Uzun, Eylül Çınarcık
Prodüksiyon Şirketi: Wonder & Render
Müzik: Gazapizm
Müzik Edisyon: Median Müzik
Medya Ajansı: Mindshare
Medya Müşteri Direktörleri: Zeynep Hüseyinoğlu, Erdi Talimlier
Medya Müşteri Müdürü: Sedef Yıldız
Medya Planlama Ekibi: Merve Mutçalı, Tuğba Arslan, Cem Ocakçı, Şebnem Kuk
Kullanılan Mecralar: TV, DOOH, Radio, Dijital Video, Display, Social, Programatic, Content Partnerships
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