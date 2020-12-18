  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türker İnanoğlu'nun anılarıyla hazırlanan "En Güzel Köy: Kanlıca" kitabı okurlarla buluştu
Aktüel

Türker İnanoğlu'nun anılarıyla hazırlanan "En Güzel Köy: Kanlıca" kitabı okurlarla buluştu

Türk Sineması'nın duayen yapımcısı, yönetmen ve iş adamı Türker İnanoğlu'nun renkli hatıralarından oluşan kitap, semtin yakın dönem sosyal, kültürel hayatı ile gündelik yaşantısından manzaraları okuyucuların beğenisine sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:31:34 -
Türker İnanoğlu'nun anılarıyla hazırlanan "En Güzel Köy: Kanlıca" kitabı okurlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi'nin köklü semti, doğal ve tarihi güzellikleriyle yıllar boyu ilgi odağı olan Kanlıca'nın yakın dönem sosyal-kültürel hayatını sinemanın yaşayan çınarı Türker İnanoğlu'nun gözünden anlatan "En Güzel Köy: Kanlıca" kitabı okurlarla buluştu.

Türk Sineması'nın duayen yapımcısı, yönetmen ve iş adamı Türker İnanoğlu'nun renkli hatıralarından oluşan kitap, semtin yakın dönem sosyal, kültürel hayatı ile gündelik yaşantısından manzaraları okuyucuların beğenisine sunuyor.

İnanoğlu, eserde, Safranbolu'dan 1936 yılında henüz 15 günlükken ailesiyle çıkıp geldiği ve 84 yıldan bu yana ikamet ettiği Kanlıca'ya sevgisini, çocukluk, gençlik yılları ve yetişkinlik dönemine dair hatıralarını samimi bir üslupla anlatıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından kültür yayınları arasından hazırlanan kitap, ilçeye değer katan kültür-sanat adamlarının hafızalarını ve tanıklıklarını kayıt altına almak ve gelecek nesillere rehberlik etmek amacıyla "Beykoz Kitaplığı" Hatıra Serisi''nden yayınlandı.

Boğaziçi kültürünün yakın dönem tanıklarından olan Türker İnanoğlu, kitabın ilk bölümünde yer alan "Beykoz" başlığında ilçenin simge yapılarını, "Beykozlu Ünlüler" ve "Efsane Topçular" başlıklarında ise ilçe tarihinde iz bırakan şahsiyetleri tanıtıyor.

Çocukluğundan bu yana Beykoz'un önemli sakinleriyle dostluklar geliştiren, çeşitli alanlarda başarı kazanmış isimleriyle paylaşımlarda bulunan İnanoğlu, kitabın ikinci bölümünde de Kanlıca'da hayatı şekillendiren yalıların tarihçelerini, sahiplerini, komşuluk ilişkilerini, semtte yaşanan ve ülkede yankı bulan olayları aktarıyor.

Kitap, ayrıca bu özelliğiyle Boğaziçi tarihi ve yalıları üzerine çalışacak araştırmacılara da bir kaynaklık teşkil ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor
Dünya

Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Kafan noktasından çekilmek için verilen sürenin dolmasına çok az bir süre kalırken bölgede gerilim had safha..
Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap!
Gündem

Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap! "Emlakçılar ve komşuların üniversite ile ne alakası var"

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" söylemini dile getirmediği halde, dile getirmiş gibi gündeme getirilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğr..
ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı
Dünya

ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısında bahsettiği S-500, düşmanın hipersonik silahlarına karşı olası bir 'panzehir' olar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay