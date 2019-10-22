Türker Ertürk ağzındaki baklayı çıkardı! Sınırımızda PKK devleti kurulmasını istedi

Tek başına iktidar olan AK Parti'ye yıllarca başörtü yasağını bile kaldırttırmayan, 27 nisan muhtırası ile tehdit eden laiklik istismarcısı generaller, emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar. ABD karşıtı gibi gözüken emekli amiral Türker Ertürk, skandal bir çıkışa imza attı.

Tele 1'de yayınlanan Türkiye'nin Geleceği programına katılan Türker Ertürk, Türkiye'nin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine yönelik akılalmaz tavsiyelerde bulundu.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, o skandal açıklamasında, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi" dedi.

Ertürk'ün açıklamaları sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.