0553 313 94 23

Türker Ertürk ağzındaki baklayı çıkardı! Sınırımızda PKK devleti kurulmasını istedi

Karanlık Oda TV'de köşe yazıları yazan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede skandal bir öneri sundu.

22 Ekim 2019 Salı 19:28

Tek başına iktidar olan AK Parti'ye yıllarca başörtü yasağını bile kaldırttırmayan, 27 nisan muhtırası ile tehdit eden laiklik istismarcısı generaller, emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar. ABD karşıtı gibi gözüken emekli amiral Türker Ertürk, skandal bir çıkışa imza attı.

Tele 1'de yayınlanan Türkiye'nin Geleceği programına katılan Türker Ertürk, Türkiye'nin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine yönelik akılalmaz tavsiyelerde bulundu.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, o skandal açıklamasında, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi" dedi.

Ertürk'ün açıklamaları sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 19:28
  1. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk

YORUM YAZ

  • Kel AliKel Ali17 sa önce
    Yalan söylüyorsunuz ve Türker ERTÜRK'ün sözlerini çarpıtıyorsunuz. Söylenen gayet açık ve net. '' Radikal dinci örgütler yerine sınırımızda merkezi hükümetin kontrolünde kürtler olsun daha iyi'' diyor. 
  • FalconFalcon19 sa önce
    Bazı kalaslar vardır,marongozhaneye götürürsün işlemeye bir kürdan bile çıkmaz.bunlar kışlık odun,içi çürük.dumanı bile çıkmaz..
  • ilhan nuralilhan nural20 sa önce
    bi silahlı kuvvetler emeklisi olarak ne paşalar komutanlar gördük vatan aşıgı ama bu ve bunun gibiler yüzünden yıpratılıyoruz kahrolsun sen ve senin gibiler
  • Eşref KılıçEşref Kılıç21 sa önce
    Bunlar nasıl komutan bu tip insanlar iyi ki ordudan defolup gitmiş.masum askerlerimiz bu tip komutanlar yüzünden şehit oldu...
  • Mahmut emMahmut em22 sa önce
    Batı ülkelerine en azılı muhalifler bile ülkenin bekasi söz konusu olduğunda tek vücut olurlar bizde ise isbirlikcilik yaramaz ve İkbal sevdası on planda
  • SeyfullahSeyfullah1 gün önce
    Oğuz han asil türk ertürk imamoğlu gibi isimler varsa bu adamlara çok dikkat etmek lazım
  • V.g.V.g.1 gün önce
    Allah helak etsin senin gibileri
  • ordunun pkk' lılarıordunun pkk' lıları1 gün önce
    Nerde bir ... varsa tutup tutup general yapmışız, yaa ne saf bi milletiz biz be! Şimdi istediği gibi kusuyor işte aynı hazineden maaş alan hdp' liler gibi..
  • it herifit herif1 gün önce
    Ertürk de değil, Türker de bu herif, ne mi; g!
  • Hasanali koseHasanali kose1 gün önce
    Simdi bu domuz ne diyor yine islam bu ne kafasi domuz kafasi eger okadar mertsen diyeceksinki ben gebertimmi beni camiye getirmeyin yikamayin cunku ben domuzum de adi mahluk seni yaziklar olsun senin gibin biri askeriyede emekli oldu demekki senin gibin domuzlar yuzunden bizler bu kadar sehit verdik Allahu Teala seni enkisa zamanda Azrail aleyhisselam enkisa zamanda ilacehenneme zumera senin gibiler icin yasasin islam yasasin SERIAT
  • emekli çavuşemekli çavuş1 gün önce
    BU ADAMA ÇOK ŞEY SÖYLERİMDE.......DEĞMEZ.....YÜRÜ GİT.....SACMALAYIP ...DURMA.....
  • Murat gözükaraMurat gözükara1 gün önce
    YOK OLUP GİDECEKSİN.. ARTIK askerimiz senin gibi masa askerlerinden çok çekmişti.. DEVRİN BİTTİ... 
  • SedatSedat1 gün önce
    Bu .....lar bir zamanlar ordumuzu yönetti ama hiç bir zaman PKK ve terörle mucadele etmedi.
  • alifuatalifuat1 gün önce
    aynı sırtlana benziyor.
  • misafir misafir 1 gün önce
    SenelerceTSK de Tugamiral olarak nasıl kendini saklamis korkak
  • Emre BayındırEmre Bayındır1 gün önce
    Adam din düşmanı. PKK'nın hayat felsefesini daha yakın buluyor kendine. 
  • KutluhanKutluhan1 gün önce
    Adam tipinde hayır yokki dusuncesinde olsun. Böyle densiz gereksiz adamlari haber etmeyin yer isgal etmesin. Lakin ulkemizde cok var bunun gibi...
  • HarunHarun1 gün önce
    ...... diyecem olmayacak 
  • Metin.Metin.1 gün önce
    Zavallı.
  • tuğrultuğrul1 gün önce
    Bu .........dir. Neden hesaba çekilmez. 
  • ismettismett1 gün önce
    bu adam maaşını türkiyeden alıyor hizmetini israile veriyordevlette buna hala maaş verecekse bu devletede yazıklar olsun
  • VatandaşVatandaş1 gün önce
     bu adam hangi ağızla konuşu yor sana laf düşmez
  • ismettismett1 gün önce
    ülkemizide generallik yapış bu zihniyetleri görünce bu günlerin kıymetini ve ALLAH a hamd ,şükrümüzü eksik etmiyelimbunlara meydan bırakılsaydı demek bu günlerede ne ezan ne namaz kalırdıadam nekadar net ve kesin konuşuyor
  • Muzaffer AyMuzaffer Ay1 gün önce
    Adamin adı ve soyadı ters düz okuyunca aynı. Bu bir tesadüf mü. Genellikle ittihatcilarda bu Türk ismininarkasına saklanmak var. Bu kişileri araştırmak lazım.Tünc Soyer Ekrem İmamoğlu ve şimdi Turker Ertürk. Bir ara Cem Boyner sırayla piyasaya sürüldüler.
  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç1 gün önce
    28 Şubat 1997 yıllarınınGenelkurmay generalleri zaten böyle dedi. "İslam birinci tehlikedir, PKK'dan daha kötüdür."Kafasındalar!
  • Malatya lı Malatya lı 1 gün önce
    Senin gibi askerin.......
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi1 gün önce
    Pyd dediğin .. sürüsü radikal dinsiz değil mi rezil herif. Camilerde ezanı hutbeyi yasaklayan bunlar değil mi. 
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi1 gün önce
    Dinsiz imansız Allahsız kitapsizlar olsun dinciler olmasın haaa. Al sana pkk müttefiki. Şimdi anlıyorsunuz değil mi chp ile pkk nın ortak noktalarını :) dünya görüşleri bu, İslam din düşmanı pkk ne ise chp de o dur. 
  • HATİCEHATİCE1 gün önce
    SENİ GİDİ ...... HERİFFFFF......İYİ KİORDUDADEGİLSİN......BUGİBİLERİN EMEKLİ MAAŞIALMALARIDA ENGELLENMELİDİYORUM
  • Hacı MuradHacı Murad1 gün önce
    Türk milletinin ordusuna kimler komutanlık yapmış aman Allah'ım.
  • ömerömer1 gün önce
    Tele1 ve odatv reklamlarını okuyoruz.Bundan kimsenin haberi yoktu.Ama simdi herkes odatv yada tele1 e bakacak...
  • DallıDallı1 gün önce
    BU TİPLERE SAVAŞ ORTAMINDA OLDUĞUMUZDAN DİVANI HARP HUKUKU UYGULANMALIDIR..ALENİ ÜLKE DÜŞMANLARINA.BÖYLE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ OLMAZ.
  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI1 gün önce
    Adamsı şeyin suratı çakaldan farksız; lakin gadabımız ile tanışmadığı için böyle konuşuyor...
  • HamiHami1 gün önce
    Yuh olsun.
  • SABIRSABIR1 gün önce
    İYİ Kİ BUNLAR ORDUMUZUN İÇİNDE DEĞİLLERRR........ ALLAH MUHAFAZA BUNLAR HALA TÜRK ORDUSUNUN İÇİNDE OLSALARDI O ZAMANVAYYYYY........ 
  • karabekkarabek1 gün önce
    askeriye kimlere emanetedilmiş 
  • BERKANBERKAN1 gün önce
    ISTE BÖYLE YAHUDI CIKMALARI TÜRKIYEDE TUGAMIRAL OLURLAR VE AVRUPA DENILEN TERÖRISTLERIN MERKEZI TÜRKIYEDE AYIRIMCILIK VAR DIYE YALAN HABER YAPARLAR BUNLARIN HEPSI AYNI SEYTANLARIN KULÜBÜNDENDIRISIMLERI BIR MASKE OLARAK KULANIYOR 
  • göktaşgöktaş1 gün önce
    bu beyni sulanmış adamın yetiştirdiği subay astsubay var mıdır hala ordunun içerisinde araştırılmalı,onlarada kesin virüs bulaştırmıştır.
  • KafkasKafkas1 gün önce
    Ve bu ........... 28 şubat darbesini yapan deniz kuvvetlerinde Deniz Harp Okulu komutanıydı. Bu ...........nun yetiştireceği denizci subaylar ne yapacak? tıpkı onun yaptığını yapacak. İçine düştüğümüz ihanet sarmalının rezilliğine bakar mısınız? 
  • O.U.O.U.1 gün önce
    .......tır ordan ş....... korkak din İslâm düşmanı çakal
  • MuazMuaz1 gün önce
    Cumhuriyet Savcıları ne iş yapar? Alın bunları.. alın alın..
  • KafkasKafkas1 gün önce
    .......... seni. Deniz kuvvetlerindeki yahudi yapılanması hala iş başında.
  • levent vurallevent vural1 gün önce
    ikisi de olmaz, hasta bu adam, suriye bir devlettir, vatandaslari ile bir butundur, halki bizi sever bizde onlari severiz, sadece yonetiminin degismesi gerekiyor, yillarca pkk, ypg yi koynunda beslemis bir ailenin yonettigi ulke bizim komsumuz olmamali
  • ŞahinŞahin1 gün önce
    Ulan ......... ben kürdüm benim hakkımı savunmak sanamı kaldı.Ayyıldız fukarası.Sen Türkiye cumhuriyetine kurban ol.
  • Ke-mal Ke-mal 1 gün önce
    Pkk niye bitmedi belli oluyor.birde tuğamiral miş
  • klmklm1 gün önce
    Bu ........in rütbeleri alınmalı.. yetmez emekli maaşı da iptal edilmeli
  • göktasgöktas1 gün önce
    bu vatanın neyinden faydalandıysan haram zıkkım olsun sana.pyd nin laik yapısını biliyoruz diyor.git öyleyse o laik yapı içinde yaşa seni gidi hain.
  • AhmetAhmet1 gün önce
    Türker ertürk.. Isim ve soyada bakılırsa.. Nereden ve nasıl boyle isim almıs. Araştırılsın diğer adı ne acaba".
  • Aslan akbeyAslan akbey1 gün önce
    Ad ve soyadında türk lük var ama kanında zerre olmayan bu gibileri vatandaşlıktan çıkaracaksın.
  • BozokBozok1 gün önce
    Bu kisi tsk da gorev yapan emekli bir ......... Ne oldugunu gisteren bir sey soylemis. Bunlarterorleucadele edermi teroriste yardim eder.
  • Ali Ali 1 gün önce
    Nasil bir akla hizmet ettikleri belli kalbindekini ağzına vurmuş bunları dinleyen laik lerde bunlara ağzını açıkta sen ne diyorsun demiyor
  • ya devlet başa ya kuzgun leşe ya devlet başa ya kuzgun leşe 1 gün önce
    BU DEVLET SANA VE SENİN GİBİLERE BİZİM VERGİLERİMİZDEN MAAŞ VERİYORYAAA,,İŞTE BU DURUM ÇOK ZORUMUZA GİDİYOR,MECLİSTE DE BİR SÜRÜ VAR SENİN GİBİ VE ORTAĞINIZ HDPKK,HARAM LAN VERDİĞİMİZ VERGİLER SİZE
  • vaybeevaybee1 gün önce
    .........u kininle geber 
  • trabzonlu sinantrabzonlu sinan1 gün önce
    bu yahudidir, isiminden anlayabilirsin, sabatayistdir.. onlar bunun anlasilmamasi icin, bu tür isimler ve soyisimler koyarlar kendilerine...örnegin tanidik koc ailesi gibi.... haim nahum.....trabzonda bunun ailesini bilir herkez.
  • AkilAkil1 gün önce
    Kim konusturuyor bu Devlet yemli ........i bunlarin yemi biraz fazla yemis bu ..
  • Katiksiz israil enigiKatiksiz israil enigi1 gün önce
    İsrail de ayni seyi yan bizim SINIRIMIZDA bir Haçlı-Kürdistan istiyor. Bu ..oglu .. de tam bir ...........
  • hercaihercai1 gün önce
    Soyuna bak kesin Yahudi cikar! Isimleri de ilginc yani, turkleri kafaya almak gibi!
  • alpayalpay1 gün önce
    Konusturmayin bi ..i agzina bir hiyar yeter

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor
  1. 85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor
  2. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  3. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
  4. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
  5. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
  6. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
  7. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  8. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  9. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
  10. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  11. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  12. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  13. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  14. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  15. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  16. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  17. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  18. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  19. Galatasaray'da Küfür krizi!
  20. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  21. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  22. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  24. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  25. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  26. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  27. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  28. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  29. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  30. Arakanlılara yönelik 'savaş..
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi