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Türkelililerin gurbette piknik buluşması

İstanbul Türkelililer Derneği tarafından İstanbul Kemerburgaz Kirazlıbent’te piknik şöleni yapıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:04
Türkelililerin gurbette piknik buluşması

İstanbul Türkelililer Derneği tarafından İstanbul Kemerburgaz Kirazlıbent’te piknik şöleni yapıldı.


Merkezi İstanbul Bağcılarda bulunan İstanbul Türkelililer Derneği, Kemerburgaz Kirazlıbent piknik alanında birçok siyasi ve STKların katılımıyla piknik şöleni düzenledi. Şölene gelen misafirlere keşkek, düğün helvası ve aşure ikramı yapıldı. Düzenlenen programda yerel sanatçılar Habibe Bozkır ve Necip Can sahneye çıktı. Çekilişler ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Gurbetteki hemşehrilerimiz düzenlenen programda hem eğlendi hem de hasret giderdi. Her yıl yapılan ağalık seçiminde, derneğin yeni ağası Türkeli ilçesine bağlı Yapraklı köyü nüfusuna kayıtlı iş adamı Necati Yılmaz oldu.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen piknik şöleninde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Dernek başkanı Oğuz Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi: "Birçok büyük sivil toplum kuruluşlarında görev yaptım ve yapıyorum ama en çok sizler ile olmaktan mutlu oluyorum ve altını çizerek söylüyorum; bundan 5 yıl sonra İstanbul’da bu derneğin üyesi olmanın ayrıcalığını yaşayacak, Türkeli sokaklarında yürürken de gurur duyacaksınız."


Piknik programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, birçok merkez ilçeden meclis üyeleri, Sinoplu İşadamları Derneği SİAD ve İstanbul Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, Sinop Dernekleri Federasyonu SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, birçok dernek başkanları, iş adamı, sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda Türkelili gurbetçiler katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:04
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