Türkeli’de sporu sevdiren proje hayata geçiyor

Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği (TÜDER) Başkanı Dursun Demirel, spora teşvik amacıyla hazırlanan proje ile vatandaşlara, ilçedeki sağlıklı yaşam merkezinde üç ay ücretinin dernek tarafından karşılanacağı spor aktiviteleri sunacaklarını söyledi.

Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği ve Türkeli Fitness Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmayla, ilçedeki Türkeli Fitness ve Sağlıklı Yaşam Merkezinde üç ay ücretinin dernek tarafından karşılanacağı spor aktiviteleri gerçekleşeceği bildirildi.

Konu ile ilgili bilgi veren TÜDER Başkanı Dursun Demirel, söz konusu projenin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak destek gördüğünü söyledi.

Demirel, “Derneğimiz tarafından geçtiğimiz aylarda hazırladığımız Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi’ni İçişleri Bakanlığına sunmuştuk. Bakanlığımız, projemizi kabul ederek, finansman olarak destek sağladı. Projenin kabul görmesinde emeği olan İçişleri Bakan Yardımcımız sayın Mehmet Ersoy’a ve proje ortağı Türkeli Fitness Sağlıklı Yaşam Merkezi sahibi Ali Açıkgöz’e teşekkür ediyorum. Projedeki amacımız, vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam sunmak için spora teşvik etmek, spor alışkanlığını kazandırarak, obezite ile mücadeleyi sürdürmek. Proje kapsamında ilçedeki Türkeli Fitness ve Sağlıklı Yaşam Merkezinde vatandaşlarımıza üç ay ücretsiz spor aktiviteleri sağlayacağız. Projeye katılanlara uzman doktor tarafından ücretsiz diyetisyen hizmeti verileceği gibi, Türkeli’nin yaylalarına gezi organize edip, spor malzemesi hediyeleri de takdim edeceğiz” diye konuştu.

Demirel, projeden yararlanmak isteyenlerin 0532 610 57 57 veya 0542 469 22 99 nolu numaraları arayarak müracaat edebileceklerini, müracaatların 25 Haziran’da son bulacağını sözlerine ekledi.