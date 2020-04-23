  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkeli’de 23 Nisan’da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi

Türkeli ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve 23 Nisan’da doğum günü olan çocuklar unutulmadı.

2020-04-23 13:41:48 -
Türkeli’de 23 Nisan’da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi

Türkeli ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve 23 Nisan’da doğum günü olan çocuklar unutulmadı.


Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, beraberinde Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve okul müdürleri ile birlikte Güzelyurt Mahallesi’ndeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Nisa Nur Elmas’ın ve Gemiyanı Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hümanur Şahin’in evlerine giderek, doğum günü sürprizi yapıldı.


Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerinde kutlayan 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapan protokol üyeleri, kapıda pasta mumlarının yakılmasının ardından çocukların evlerinin kapısını çalarak, öğrencilere doğum günü sürprizi yaptılar.


Gerçekleşen doğum günü sürprizi nedeniyle büyük heyecan yaşayan öğrenciler, düzenlenen doğum günü sürprizi için teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı