Türkeli Gençlik Merkezinden yeni kurslar Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı başında faaliyete başlayan kursların yanı sıra yeni kursların da açılacağı bildirildi.

Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı başında faaliyete başlayan kursların yanı sıra yeni kursların da açılacağı bildirildi.

İlçede Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kursları olarak 5 kursun açılacağı belirtildi. Temmuz ayı başında açılan voleybol, futbol ve steep kurslarının yanı sıra, 8-15 yaş arası çocuklar için gitar, masa tenisi, satranç, matematik ve İngilizce kurslarının da açılacağı, müracaatların Türkeli Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğüne yapılması gerektiği bildirildi.

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