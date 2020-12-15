ANKARA (AA) - Yurt içi ve yurt dışındaki yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı" uygulanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe dil becerilerinin kazandırılması, ölçme ve değerlendirilmesine yönelik sınavlarda ulusal ve uluslararası standartları sağlamak amacıyla hazırlanan program, Bakanlığın bu alana yönelik onaylı ilk programı olma özelliğini taşıyor.

Program için Bakanlık adına PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) ve Türkiye Maarif Vakfının iş birliğiyle yürütülen çalışmalara farklı üniversitelerden pek çok uzman ve akademisyen katıldı.

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR 2001; 2018), Temel Yaşam Becerileri (21. Yüzyıl Becerileri), Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ve Değerleri esas alınarak hazırlanan program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylandı.

Program, Türkçeyi bir yabancı dil olarak temel düzeyden (A1) ileri düzeye (C1) kadar aşamalı bir biçimde yapılandıran, temel dil becerilerini (okuma, dinleme, sözlü üretim, sözlü etkileşim, yazma) bütünleşik ve sarmal bir anlayışla ilişkilendirerek geliştirmeyi hedefleyen, dil becerilerini destekleyen işlevsel bir yaklaşımla sunarak kültürel duyarlılığı, dilin sosyokültürel bağlamına uygun biçimde kazandırma amacıyla hazırlandı.

- "Türkçemiz kültürümüzün taşıyıcısı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkçenin, uygarlığın kilit taşı olduğuna işaret ederek, "Türkçemiz kültürümüzün taşıyıcısı. Bugüne kadar Türkçemize ve Türkçe ile insanlığa katkı sunmak için birçok proje hayata geçirdik. Bugün tüm dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik artan bir ihtiyaç söz konusu. Dil bayrağımızın tüm dünyada yaygınlaşması bizim açımızdan büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkçenin güçlenmesi, konuşan nüfusun artması için gayret sarf etmeyi sürdürdüklerini belirten Selçuk, bu bağlamda hazırlanan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı" içeriğinin, hem örgün hem de yaygın eğitime uygun, esnek yapıda olduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, programın Milli Eğitim Bakanlığının bu alana yönelik onaylı ilk programı olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, artık yurt içi ve yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, materyal hazırlama süreçlerinde, Türkçe dil becerilerinin ölçme ve değerlendirmesine yönelik sınavlarda ulusal ve uluslararası standartları bu program aracılığıyla sağlayacaklarını aktardı.



