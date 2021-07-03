Türkçemizin kayıp kelimelerini hatırlatan sözlük yayında

Geçmişten bugüne süzülüp gelen, eski ama eskimeyen kelimelerimiz ile, kimliğimizi tebarüz ettirmiş, davranış biçimlerine yön vermiş, tefekkür dünyasına ince eleyip sık dokuyarak katar katar yol almışız. Bu kelimelerle hayata ve insana bakışımızı yorumlamış, bu kelimelerle yoğrulmuş, bu kelimelerle “kalb”imizden esen rüzigârla dünya hayatının kültür ikliminde boy vermişiz.

Yalçıner Kayıp Kelimelerin unutulmaması için kolları sıvadı

Divan Şiirinde “dil” kelimesinin simgesel anlamı “kalp” ile birlikte hatırlanır. Yani şiiri irat ederken samimiyetle muhatabında “eser” bırakması için “kalp”ten söylenmesi ve metne aktarılması gerekir. İşte duayen gazetecilerimizden Yılmaz Yalçıner de kalpten gelen bir itkiyle eski ama eskimeyen kelimelerin unutulmaması ve gündelik hayatımızda işlerlik kazanması için kolları içtenlikle sıvamış, 7 yıl süren titiz ve incelikli bir inşa faaliyetiyle köklü ve hacimli bir sözlük ortaya koymuş.

Çelebi Şenel’in sayfa düzenlemesi, Mekki Yassıkaya’nın samimi teşvikleriyle de ortaya çıkan bu eser, kültür hazinemize önemli katkılar sunacak. Kelimelerin unutturulmasına ve gözden çıkarılmasına “gönlü” razı olmayan Yalçıner, “onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimizin yolundaki karanlıkları aydınlatan işaret taşları” diyerek sorumlu bir aydın olarak vazifesini yerine getirdi.



Yalçıner’in bu çalışmasının ayırt edici bir özelliği de günümüz Türkçesinde sıkça kullanılan kelimeler, birleşik kelimeler ve deyimlerin “eski dil”deki karşılıklarının yanında Osmanlıca diye tabir edilen “eski yazı” ile yazılışlarını da gösteren nadir bir çalışma olması. Erguvan Yayınları’ndan neşredilen bu eser, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine, Türkçe öğretmenlerine, dil ve etimoloji üzerinde çalışan eğitimcilere, öğretim görevlisi ve üniversite öğrencilerine, hâkim, hakem, hekim dâhil, adlî ve tıbbî sahada çalışanlarımıza, bilhassa İmam Hatiplilere ve elbette yazar çizerlere faydalı olacak.