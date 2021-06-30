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Teknoloji Turkcell’lilere yurt dışında 5G ayrıcalığı
Teknoloji

Turkcell’lilere yurt dışında 5G ayrıcalığı

Yurt dışında 5G servisi almak üzere başvuran Turkcell’liler, Almanya’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar anlaşmalı 29 ülkede 5G teknolojisinin getirdiği yeniliklerden faydalanabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:13:00 -
Turkcell’lilere yurt dışında 5G ayrıcalığı

Turkcell’liler Almanya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Romanya ve Tayland’ın da aralarında bulunduğu 29 ülkede 5G teknolojisini deneyimleme ayrıcalığına sahip oluyor. 5G deneyimini yurt dışında yaşayabilmek için 5G özelliği aktive edilmiş olan 5G destekli cep telefonu ile 4,5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak ve SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmak gerekiyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yurt dışında 5G deneyimi sunarak Türkiye’de bir ilke daha imza atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Erkan, şunları kaydetti: “Turkcell olarak en büyük önceliğimiz, müşterilerimizi her zaman yenilikçi teknolojilerle buluşturarak onlara benzersiz bir hizmet kalitesi sunmak. Bugün itibarıyla müşterilerimizi yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturuyoruz. 5G’yi destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, anlaşmalı olduğumuz 29 ülkede artık ayrıcalıklı olarak 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Müşterilerimize gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en yeni teknolojileri sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz.”

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