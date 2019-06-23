Turkcell’li turistler internete de doyacak
Turkcell, 149 lira mâliyetli Turist Tanışma Paketi'ni açıkladı.23 Haziran 2019 Pazar 11:25
İletişim şirketi Turkcell, yabancı turistler için yeni bir paket açıkladı. 149 liraya mâl olan Turist Tanışma Paketi’yle yabancılar, BiP ve Whatsapp uygulamalarını internet kotalarını harcamadan kullanabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, paketin yoğun ilgi göreceğini belirtti. Yiş, Turist Tanışma Paketi’nden yararlanacaklara 20 GB internetin yanı sıra BiP’te geçerli 30 GB internet ve Türkiye içinde her yöne 200 dakika konuşma hakkı tanınacağına dikkat çekerek, “Yabancı konuklarımıza ayrıca Whatsapp uygulamasından da sınırsız mesajlaşma imkânı sunacağız” diye konuştu.
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