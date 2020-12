Turkcell’in video konferans çözümünden yararlananların sayısı artıyor! BİP Meet'e ilgi yoğun

Buğra Kardan

İletişim şirketi Turkcell tarafından geliştirilen yerli video konferans uygulaması BiP Meet’e takdir yağıyor. Seri şekilde seminer ve panel düzenlenmesini mümkün kılan uygulama teveccüh görüyor.

Uygulama revaçta

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BiP Meet’in kullanıcılarına önemli avantajlar sunduğuna işaret etti. Erkan, internet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü toplantılarda kullanılan platformlar arasındaki küresel rekabetin hızla arttığını belirterek, “Bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiren bu platformlara alternatif olacak güvenli bir çözüm üzerinde çalışan Turkcell’in duyurduğu BiP Meet, sunduğu özelliklerle giderek popülerleşiyor” dedi.

Güvenli bir platform

Tüm operatör kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabildikleri BiP Meet’i aylardır hem şirket içi iletişimde hem de uluslararası görüşmelerde kullandıklarını dile getiren Erkan, şunları kaydetti: “Video konferans uygulamalarında kişisel verilerin korunması ve güvenlik çok önemli. Ülkemize küresel çapta rakipleriyle mücadele edecek güvenli bir platform kazandırdığımız için çok ama çok mutluyuz. BiP Meet’in kısa süre içinde bu kadar ilgi görmesi bizleri memnun ediyor. Müşterimiz olsun olmasın herkesi yerli video konferans uygulamamız BiP Meet’i bir adım daha ileri taşımak için yol arkadaşımız olmaya davet ediyoruz. Chrome ve Safari tarayıcılarının yanı sıra masaüstü uygulamasıyla da tam performans çalışan BiP Meet, 2021 başında İOS ve Android uygulamaları sayesinde mobil platformlarda da etkin biçimde kullanılabilecek.”

Önemli bir imkan

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ da BiP Meet’in kullanımının kolay olduğuna dikkat çekti. Tansuğ, şu ifadeleri kullandı: “Yerli video konferans çözümümüz sayesinde online toplantılar seri şekilde yapılabiliyor. Çözümümüzü çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle yürüttüğümüz görüşmelerde kullanıyoruz. Görüşmelerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. BiP Meet çözümümüz çok ama çok faydalı. Bu çözümümüz sayesinde güvenli toplantılar için şifre belirlemek, lobide bekletmek, katılımcıları sessize almak ve odadan dışarı atmak, ekran paylaşımı yapmak mümkün.”

Kritik görevler görüyor

“BiP Meet’le kolay ve rahat şekilde eğitimler yapılabiliyor, paneller ve seminerler tertip edilebiliyor” bilgisini veren Tansuğ, şöyle devam etti: “Yeni ve yerli sistemimiz, eğitimden enerji ile savunmaya kadar pek çok sektörde kurumların stratejik ya da önemli görüşmelerini güvenli şekilde yapabilmelerinin yolunu açıyor. BiP Meet, tüm mobil operatör kullanıcılarına da açık. Uygulamayı öğretmenler, öğrenciler, gençler, yaşlılar yani toplu görüşme yapmayı tercih eden herkes kullanabiliyor. BiP Meet’le toplantı başlatmak için uygulamaya üye olmak şart. Ancak toplantılara katılmak için üye olmaya gerek yok. Orijinal sistemimiz, kullanıcılarının tüm verilerini ise ülkemizde tutuyor.”

Açığa yer yok

Tansuğ, “Kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şirket içi sunucularına da kurulabilen BiP Meet, hiçbir güvenlik açığına yer vermiyor. Kurumlar tercihlerine göre verilerini Turkcell Bulut’ta tutabiliyorlar yahut On Premise diye adlandırdığımız şirket sunucularına da kurulum yaparak bu çözümden yararlanabiliyorlar” diye ekledi.

Türkiye’nin çok önemli bir potansiyeli var

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ekonominin atılım halinde olduğunu vurguladı. Erkan, Türkiye’nin 2021’i verimli geçireceğini de ifade etti.

Dijital servislerini dünyanın dört bir yanına yayan Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan, önemli açıklamalar yaptı. Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi politikasının piyasalara olumlu yansıdığının altını çizdi. Erkan, “Türkiye’nin ekonomi tarafında çok önemli bir potansiyeli var. Yeni ekonomi programının da bu potansiyeli ortaya çıkarma noktasında katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle Covid-19 etkilerinin tüm dünyada azalmasının beklendiği 2021’le birlikte ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşmak için daha hızlı koşmaya başlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Zorluklar söz konusu

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik açıdan belli zorlukları beraberinde getirdiğinin altını çizen Erkan, “Gelinen aşamada kritik olan husus, yeni programa tüm kesimlerin destek vermesidir” dedi. Erkan, “Türkiye’nin yeni yatırımlar çekeceğini ümit ediyoruz. Bu yatırımların refah ve kalkınmayı daha da arttıracağını umuyoruz” diye konuştu. Türkiye gibi Turkcell’in de üçüncü çeyrekte başarılı bir grafik ortaya koyduğunu anlatan Erkan, şunları söyledi: “Konsolide bazda toplam gelirlerimiz üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artarak 7.6 milyar liraya çıktı. FAVÖK’ümüz 3.4 milyar lirayı buldu. FAVÖK marjımız 1.3 puan artışla yüzde 44.4 olarak kayıtlara geçti.

Müşterilerine müşteri ekledi

İlk 9 ayda net faturalı müşteri sayımızı 1.1 milyon arttırarak 2019’da koyduğumuz ‘Her yıl 1 milyon faturalı müşteri’ hedefimizi sene bitmeden aştık. Dijital servislerimizin tekil gelirleri yüzde 28 büyüdü. Ve ne mutlu, dijital servislerimizin kullanımı pandemi sürecinde ciddi şekilde arttı. Dijital iş çözümlerimiz yüzde 40 büyüdü. Malum, her bir kurumun dijital dönüşümü bu dönemde her zamankinden daha önemli hale geldi. Çünkü artık fiziksel iş yapmak zorlaştı. Haliyle her bir şirket dijitalleşme yoluna gitti. Bu konuda da hazırlıklarımız oldukça iyi noktadaydı. Son olarak da fintech tarafında aktif kullanıcımız 4.6 milyona vardı, işlem hacmimiz de 2.2 milyarı geçti. Grup dışı gelirlerimiz yüzde 85 büyüdü. Evlerde sabit geniş bant ihtiyacının arttığı bu dönemde geçen yıl çıkarttığımız Superbox ürünümüz de 551 bin müşteriye ulaştı. Yaklaşık 60 bin yeni müşteri ekledik. Bunların hepsini birleştirdiğimizde oldukça kuvvetli bir yıl geçirdik.”

Şehir hastanelerinin dijital altyapısına Türkcell mührü

Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir Çam ve Sakura ile Tekirdağ şehir hastanelerinde Turkcel’in Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kullanılıyor. HBYS, bilgi sistemlerini tamamıyla bütünleşik hale getiriyor. Bu sayede hastanelerde bulunan tüm tıbbi cihazlar, ağlar ve sensörler aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Hastalara ait tıbbi testler, radyoloji görüntüleri, rapor işlemleri ve genel bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Hastanelerdeki kâğıt kullanımını en aza indiren dijital yapı sayesinde test ve röntgen sonucunu taşıma gibi dertler de ortadan kalkıyor. HBYS sayesinde hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor.

İşlemler kolaylaştı

Turkcell’le el ele vererek operasyonel süreçlerini dijitalleştiren şehir hastanelerinde milyonlarca hasta kayıt işlemi yapıldı. On binlerce bebeğin ilk medikal kayıtları oluşturuldu. Ayrıca yüz binlerce ameliyat girişi ve taburcu işlemi gerçekleştirildi. Bu sayede hastanelerde verimlilik artarken, hastaların bekleme süreleri kısaldı.

Yenilikçi çözümler

Öbür taraftan şehir hastanelerini yenilikçi çözümleriyle de buluşturan Turkcell tarafından kan alma süreçleri iyileştirilerek personelin iş yoğunluğu azaltılıyor. İlaveten hastanelerin yataklı servislerine konumlandırılan medikal sınıf tabletler üzerinde çalışan HBYS uygulamasıyla doktorlar ve hemşireler, hastalarla ilgili bilgilere anlık olarak ulaşabiliyor. Hastaların sıra bekleme süreçlerini de iyileştirmeyi hedefleyen Turkcell, teknolojiyle donattığı şehir hastanelerinde karekodla sıra takibi yapılmasına imkân tanıyor. Hastalar, bilgilendirme ekranlarına eklenen karekodları okutarak sıralarını takip edebiliyor.