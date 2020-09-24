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Ekonomi Turkcell’in kurucu üyesi olduğu CFO Taskforce’dan finans dünyasına çağrı
Ekonomi

Turkcell’in kurucu üyesi olduğu CFO Taskforce’dan finans dünyasına çağrı

Turkcell’in kurucu üyesi olduğu ve Türkiye’yi temsil ettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi CFO Görev Gücü (CFO Taskforce), küresel şirketlerin finans liderlerine bu alanda yol gösterecek ilk entegre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım prensiplerini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında düzenlenen çevrim içi toplantıyla açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:49:00 -
Turkcell’in kurucu üyesi olduğu CFO Taskforce’dan finans dünyasına çağrı

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Dr. Osman Yılmaz, inisiyatif aracılığıyla dünya genelindeki CFO topluluğunu sürdürülebilirlik çerçevesinde bir araya getirecek olmalarının ve Turkcell’in bu noktadaki çalışmalarının önemine işaret etti. Yılmaz, “Şimdiki hedefimiz ise daha iyi bir gelecek için CFO Görev Gücü prensipleri etrafında küresel şirketlerin finans liderlerini buluşturmak ve tecrübelerimizi tüm dünyaya aktararak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesini desteklemek” dedi.

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