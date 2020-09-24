Turkcell’in kurucu üyesi olduğu CFO Taskforce’dan finans dünyasına çağrı

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Dr. Osman Yılmaz, inisiyatif aracılığıyla dünya genelindeki CFO topluluğunu sürdürülebilirlik çerçevesinde bir araya getirecek olmalarının ve Turkcell’in bu noktadaki çalışmalarının önemine işaret etti. Yılmaz, “Şimdiki hedefimiz ise daha iyi bir gelecek için CFO Görev Gücü prensipleri etrafında küresel şirketlerin finans liderlerini buluşturmak ve tecrübelerimizi tüm dünyaya aktararak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesini desteklemek” dedi.