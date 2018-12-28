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Turkcell’in ışık hızında interneti limit tanımıyor 

Türkiye merkezli teknolojik iletişim operatörü olan Turkcell'de Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, yeni yıl öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2018 Cuma 12:04
Turkcell’in ışık hızında interneti limit tanımıyor 

1 Ocak’tan önce internetteki tüm sınırları kaldırarak AKK’sız internet paketlerini müşterilerine sunan Turkcell, dijital bir Türkiye için ışık hızındaki uygun fiyatlı fiber tarifelerle 2019’da müşterilerinin yanında olacak.

Turkcell’in yeni tarifelerin yanı sıra sözleşme yenileyen ya da Turkcell fiber internet kalitesiyle ilk kez tanışan müşteriler, seçtikleri tarifeden bağımsız olarak 1 ay boyunca 100 Mbps fiber deneyimini ücretsiz olarak yaşayacak.

Türkiye’nin dijitalleşmede 2023 hedeflerine ulaşması için 21 milyon haneye fiber internet götürmenin şart olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, “Biz dünyayla her alanda yarışan bir Türkiye hayali kuruyoruz, bunun için de yüksek hızlarda kaliteli ve hesaplı olarak bilgiye erişebilmenin gerektiğine inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda 1 Ocak itibariyle tüm Türkiye’yi hem hızlı hem de hesaplı tarifelerle karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. 


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:04
  1. Turkcell
  2. fiber internet
  3. Turkcell fiber
  4. Ömer Barbaros Yiş

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