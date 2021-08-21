Turkcell’in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor

Şirketler ve kurumlara yönelik birçok inovatif uygulamayı hayata geçiren Turkcell, yeni geliştirdiği Ultia platformuyla işletmelerdeki iş süreçlerinin dijitalleşmesini kolaylaştırarak yüksek kaynak verimliliği sağlıyor. Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, yenilikçi çözümlerle işletme ve kurumları rekabette öne geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’de kurumlarımız için iş süreçlerini dijitalleştirerek büyük verimlilik sağlayan, aynı zamanda maliyet açısından daha uygun ve verilerin Türkiye’de tutulduğu Ultia platformumuzu geliştirdik. Bu platformumuz sayesinde kurumlardaki tüm çalışanların kurumsal uygulama geliştirmesine imkan tanıyarak işletmelere iş süreçlerini daha verimli ve kolay biçimde yönetebilmeleri için etkin çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin saygın kuruluşlarından 13 büyük şirket ve kurum, halihazırda Ultia platformumuzu kullanıyor. Bu yılın sonuna kadar kurumsal müşteri sayısını yaklaşık 3 kat artırmayı hedeflediğimiz Ultia’yı önümüzdeki dönem yurt dışına da ihraç ederek teknolojideki öncülüğümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz.”