Turkcell’in hediyeleri bir havuzda toplanıyor

Dijital Operatör uygulamasına yeni eklenen Hediye Havuzu’yla bireysel müşteriler Turkcell’den kazandıkları ve kazanabilecekleri tüm hediyeler tek alanda görerek takip edebiliyor.

Uygulamaya girerek Salla Kazan’dan Sürpriz Nokta’ya, #senyapdiye hediyelerinden dönemsel avantajlara kadar tüm faydaları inceleyebilen kullanıcılar; kazanabilecekleri kanallara yönlendiriliyor.

Platinum, GNÇ, Paycell gibi ayrıcalıklar sunan uygulamalara da Hediye Havuzu içerisinden erişilebiliyor.

Dijital Operatör uygulamasına Hediye Havuzu alanını da ilave ederek müşterilerine iyi bir deneyim yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şu ifadeleri kullandı: “Salla Kazan, #senyapdiye, Sürpriz Nokta, Hediye Yarışı gibi kampanyalarla hayatı daha eğlenceli hale getiriyoruz. Son üç yılda sadece Salla Kazan ile 1 milyar adetten fazla hediye verdik. Hediye Havuzu’yla birçok kanal ve uygulamamız üzerinden verdiğimiz bu hediyeleri ve geçmişte kazanılmış hediyeleri tek bir alanda toplayarak, müşterilerimizin kolayca erişimine sunuyoruz.”