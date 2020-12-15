Turkcell'in güçlü altyapısı fiber hızında ev interneti sunuyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Erkan, "Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, pandemi ile birlikte artan hızlı ve kaliteli internet bağlantısı ihtiyacı, yeni mobil internet çözümlerine olan talebi her geçen gün artırıyor. Özellikle fiber altyapı bulunmayan yerlerde iş ve eğitim için yüksek hızda internet gereksinimi duyan kullanıcılar yeni çözümlere büyük ilgi gösteriyor. Turkcell’in bu soruna çözüm için geliştirdiği Superbox’ın abone sayısı da bu kapsamda her geçen gün artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini belirtti. Erkan, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte, fiber altyapı olmayan yerlere de Superbox ile fiber hızında internet ulaştırmayı başardık. Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı. Bu sayı artmaya da devam ediyor. Müşterilerimize ihtiyaç duydukları her noktada fiber hızda internet bağlantısı sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



