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Turkcell'in "Geleceği Yazan Kadınlar"ı Barcelona'da ödül aldı

Turkcell, Barselona'da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ndeki Glomo Ödülleri'nde "Geleceği Yazan Kadınlar"la "Sektör Liderliği Ödülü"ne layık görüldü- Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:- "Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz"

28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
Turkcell'in "Geleceği Yazan Kadınlar"ı Barcelona'da ödül aldı

BARSELONA (AA) - Turkcell, Barselona'da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri'nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) Kadın İçin Teknoloji kategorisinde "Geleceği Yazan Kadınlar"la "Sektör Liderliği Ödülü"nü aldı.

Teknoloji devlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını bu yıl için son kez açtı.

Bugün sona erecek fuar kapsamında, geliştirdiği ürün, hizmet ve iş birlikleriyle adından sıkça söz ettiren Turkcell, Glomo Ödülleri'nde de "Kadın İçin Teknoloji" kategorisinde "Sektör Liderliği Ödülü'nün sahibi oldu.

Glomo Ödülleri'nde Türkiye'yi finalde temsil eden tek telekomünikasyon şirketi olan şirket, Dördüncü Sanayi Devrimi'nde kadınların daha fazla söz sahibi olması ve teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Geleceği Yazan Kadınlar projesiyle "Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği" ödülünü aldı.

Bugün gerçekleştirilen törende ödülü, şirket adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu aldı.

Terzioğlu yaptığı değerlendirmede, Turkcell'in attığı her adımda, sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Geleceği Yazan Kadınlar' projesini geliştirirken de bu idealle yola çıktık. Bu bilinçle, Türkiye'nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim platformunu hayata geçirdik. Eğitimler sonrasında Geleceği Yazan Kadınlar içinden seçtiğimiz test uzmanı kadınlarımıza hem Turkcell'de istihdam sağladık, hem de Turkcell dijital ürün ve servislerini onlara teslim ettik.

Bugün dijital operatör Turkcell'in dijital servislerinin kusursuzluğu ve küresel çaptaki başarılarının ardında, bu kadınlarımızın titizliği, detaycılığı ve emeği çok büyük. Glomo Awards kapsamında layık görüldüğümüz ödül de 'Geleceği Yazan Kadınlar'ın başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok mutluyuz. Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz."

Verilen bilgiye göre, bu yıl ikincisi için başvuruların alındığı "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi ile lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar hedefleniyor.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
  1. - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  2. GLOMO Ödülleri
  3. GSMA Mobil Dünya Kongresi
  4. Turkcell

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