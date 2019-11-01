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Ekonomi

Turkcell’in 5G altyapısı Trabzonspor stadında

Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu.

2019-11-01 09:15:00 -
Turkcell’in 5G altyapısı Trabzonspor stadında

Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu. 5G’yle donatılan stadyumda artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları üzerinden çok daha kişiselleştirilmiş bir maç izleme deneyimi yaşanabilecek. “Spor etkinliklerinin günümüzde 5G’nin en yoğun ve tercih edilen kullanım senaryolarından biri olduğuna dikkat çeken Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “5G’yle spor endüstrisinin hızla dijitalleşmesi sağlanırken sahalarda izleyicilere daha zengin bir dijital deneyim sunulacak” dedi.

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