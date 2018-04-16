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Turkcell'i gururlandıran ödül

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz 5G MENA Zirvesi’nde“Yılın Genel Müdür Yardımcısı” ödülüne layık görüldü.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
Turkcell'i gururlandıran ödül

Mobil telekomünikasyon endüstrisini Dubai’de buluşturan 5G MENA Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Yılın Operatör CxO’su (Genel Müdür Yardımcısı) seçildi. Başvuruların altyapıdan yeni nesil teknolojilere 6 ayrı kategoride değerlendirildiği organizasyonda, ayrı bir kategoride de telekomünikasyon endüstrisinde başarılı işlere imza atarak fark oluşturan isimler ödüllendiriliyor. Halk oylamasıyla belirlenen Yılın Operatör CxO’su kategorisinde, finale kalan 6 isim oylandı. Bu listede Türkiye’den finale kalan tek isim olan Ertopuz, Turkcell’de BiP, fizy, lifebox, TV+, Yaani ve Dergilik gibi milyonlarca kişinin kullandığı uygulamalardan sorumlu ekibi yönetiyor. 

“DİJİTAL SERVİSLERLE BÜYÜYORUZ"

Başarısıyla ilgili açıklama yapan Ertopuz, “Bu başarının temelinde çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla dünyaya yayınlan Turkcell ürün ve servisleri yer alıyor. Bu nedenle öncelikle ekibimize teşekkür ediyorum. Dünyanın ilk ve tek dijital operatörü olarak dijital servislerimizi 192 ülkede kullanıcılara ulaştırıyoruz. Müşterilerimiz her geçen gün daha fazla Turkcell servislerini tercih ediyor. BiP, TV+, fizy, lifebox, Dergilik, Yaani ve UpCall gibi ürün ve servislerimizle neredeyse günün 3’te 1’inde kullanıcılarımızla temas halindeyiz. Müşterilerimizin günlük hayatında ürün ve servislerimizle daha fazla yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Datayı işleyip müzik olarak, TV hizmeti olarak, bulut servisi olarak satıyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Tüm bunların bir sonucu olarak büyümenin en önemli kaynağı da dijital servisler diyebiliriz. Yıl sonuna kadar ürün ve servislerimizin indirilme rakamının 80 milyonu aşacağını öngörüyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
  1. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz

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