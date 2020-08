Turkcell'e "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü

Turkcell, Kincentric'in 2020 yılında gerçekleştirdiği Kovid-19 dönemine ilişkin "Sanal Çalışma Değerlendirme Anketi"nde de başarısını sürdürerek hem yerel hem de küresel şirketler arasında listenin en üst sıralarına yerleşti - Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir: - "Gelecek dönemde de Turkcell çalışanlarının sağlığı ve mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çalışanın nabzını an be an dinlemeye devam edeceğiz"