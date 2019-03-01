Turkcell’e “Sektör Liderliği Ödülü”

Turkcell, Barselona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) Kadın İçin Teknoloji kategorisinde “Geleceği Yazan Kadınlar”la “Sektör Liderliği Ödülü”nü aldı.

Dün ödülü alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in attığı her adımda, sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğine dikkati çekti.

Terzioğlu, şunları söyledi: “Bugün dijital operatör Turkcell’in dijital servislerinin kusursuzluğu ve küresel çaptaki başarılarının ardında, bu kadınlarımızın titizliği, detaycılığı ve emeği çok büyük. Glomo Awards kapsamında layık görüldüğümüz ödül de ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok mutluyuz. Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz.”