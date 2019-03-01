0553 313 94 23

Turkcell’e “Sektör Liderliği Ödülü”

“Sektör Liderliği Ödülü”nü alan Turkcell'de Genel Müdür Kaan Terzioğlu, açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 15:54
Turkcell’e “Sektör Liderliği Ödülü”

Turkcell, Barselona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) Kadın İçin Teknoloji kategorisinde “Geleceği Yazan Kadınlar”la “Sektör Liderliği Ödülü”nü aldı.

Dün ödülü alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in attığı her adımda, sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğine dikkati çekti.

Terzioğlu, şunları söyledi: “Bugün dijital operatör Turkcell’in dijital servislerinin kusursuzluğu ve küresel çaptaki başarılarının ardında, bu kadınlarımızın titizliği, detaycılığı ve emeği çok büyük. Glomo Awards kapsamında layık görüldüğümüz ödül de ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok mutluyuz. Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:54
  1. Kaan Terzioğlu
  2. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    1. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    2. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    3. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    5. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    6. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    7. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    8. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    9. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    10. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    11. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    12. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    13. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    14. Toyota Supra yok sattı
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    17. Yıldırım Demirören'in TFF..
    18. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    20. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    21. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    22. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    23. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    24. Yanık nasıl iyileşir?
    25. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    26. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    27. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    28. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    29. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    30. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var