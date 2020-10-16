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Ekonomi Turkcell’e “Filiz” uygulamasıyla “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü
Ekonomi

Turkcell’e “Filiz” uygulamasıyla “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü

İzmir’de Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisi tarafından düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde Turkcell, “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:39:00 -
Turkcell’e “Filiz” uygulamasıyla “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü

Ödülü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin elinden alan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, yaptığı açıklamada, tarım sektörünün dijitalleşmesini sağlama, verimli ve sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesine destek vermenin en önemli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Bu kapsamda çiftçilere destek olmak amacıyla yerli ve milli ürünleri “Filiz”i geliştirdiklerini aktaran Özata, “Filiz, yapay zeka algoritmalarıyla veriyi anlamlı bilgiye çevirerek çiftçimize kolaylık sağlıyor. Türkiye’nin 7 bölgesinde de kullanılabilen Filiz, sensörler aracılığıyla toprak ve havanın farklı noktalarındaki sıcaklıknem değerlerini saatlik olarak ölçüyor. Ayrıca Filiz ile çiftçilerimize hastalık riskine karşı erken uyarı sağlayarak olası verim kayıplarının önüne geçiyoruz.” ifadelerini kullandı. Özata, şunları kaydetti: “Filiz kullanan çiftçilerimiz herhangi bir soruları olduğunda uygulama üzerinden ziraat mühendislerimize danışarak çözüm alabiliyor. Aynı zamanda tarımda sürdürülebilirliğe de katkı sağladığımız Filiz ile su kaynaklarının da etkin şekilde kullanılmasıyla yüzde 20’ye kadar verim artışı sağlıyoruz. Yerli ve milli Filiz uygulamamız ile aldığımız bu ödül, dijital tarım alanında yarattığımız değerin bir karşılığı olarak bizleri son derece mutlu etti.”

 

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