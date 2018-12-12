Turkcell’den yepyeni bir GNÇ hizmeti

Turkcell, gençlerin çok sevdiği GNÇ uygulamasının içeriğini gençlerin enerjisi ve beklentilerine göre yeniledi. Yeni GNÇ’de, en heyecanlı etkinlikler, sürpriz GB hediyeli oyunlar, Turkcell Akademi’nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara yönelik hazırlık, özel iletişim kampanyaları ve Paycell’le ücretsiz para transferi imkânı tek uygulama üzerinden kendilerine sunuluyor. GNÇ uygulamasını baştan sona yenilediklerinin altını çizen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, “Gençler artık sadece eğlenmek istemiyor. Bir yandan eğlenirken bir yandan da okullarına ek olarak alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirmek ve iş hayatına hazır hale gelmek istiyorlar. Biz de buna uygun olarak yenilenen GNÇ’de kendilerine dijital ortamda eşsiz eğitim fırsatları sunuyoruz” dedi.